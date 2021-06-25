Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Киеве (196), а также в Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.
Днем ранее Новости о коронавирусе 24 июня: как передается штамм Дельта, ВОЗ разрешила вакцинировать детей
В больницы госпитализировали 489 больных. Еще 53 пациента умерли. Выздоровели еще 2 405 человек.
За сутки протестировано 45 720 украинцев, из них:
- методом ПЦР-19 481,
- методом ИФА - 9 160,
- экспресс-тестами-17 079.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 196 случаев;
- Винницкая область – 9 случаев;
- Волынская область – 19 случаев;
- Днепропетровская область – 63 случая;
- Донецкая область – 53 случая;
- Житомирская область – 30 случаев;
- Закарпатская область – 14 случаев;
- Запорожская область – 72 случая;
- Ивано-Франковская область – 12 случаев;
- Киевская область – 53 случая;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 10 случаев;
- Львовская область – 32 случая;
- Николаевская область – 28 случаев;
- Одесская область – 33 случая;
- Полтавская область – 26 случаев;
- Ровенская область – 20 случаев;
- Сумская область – 24 случая;
- Тернопольская область – 10 случаев;
- Харьковская область – 56 случаев;
- Херсонская область – 29 случаев;
- Хмельницкая область – 16 случаев;
- Черкасская область – 33 случая;
- Черновицкая область – 13 случаев;
- Черниговская область – 19 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала
СНБО объявил основные шаги противодействия распространению штамма Дельта
Источник: МОЗ Украины
24 июня в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили меры борьбы с распространением штамма коронавируса Дельта в Украине. После их утверждения, рекомендации отправят на рассмотрение правительства.
Основные рекомендации:
- Главными рекомендациями остаются обязательные ПЦР-тесты для въезда из Индии, Португалии, Великобритании и РФ, сделанные не позднее, чем за 48 часов.
- Также обязательным является ПЦР-тест на пунктах пропуска с оккупированных территорий Донецкой, Луганской области и Крыма. Также в ведомстве отметили важность вакцинации и соблюдения профилактических мер коронавируса.
- Для государственных учреждений рекомендуют усиление качественного отслеживания контактов с инфицированными лицами, усиление лабораторной составляющей для выявления нового штамма Дельта, совершенствование протоколов лечения инфекции и вакцинации медицинских работников.
Противодействие штамму Дельта / инфографика Минздрава