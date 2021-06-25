Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 800 больных

25 июня 2021 , 08:36
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Источник:

Минздрав Украины

За минувшие сутки, 24 марта, в Украине обнаружили 876 новых больных коронавирусом COVID-19. Среди них 36 детей и 32 медработника.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Киеве (196), а также в Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Днем ранее Новости о коронавирусе 24 июня: как передается штамм Дельта, ВОЗ разрешила вакцинировать детей

В больницы госпитализировали 489 больных. Еще 53 пациента умерли. Выздоровели еще 2 405 человек.

За сутки протестировано 45 720 украинцев, из них:

  • методом ПЦР-19 481,
  • методом ИФА - 9 160,
  • экспресс-тестами-17 079.
За все время пандемии в Украине:

обнаружили – 2 232 790 больных;
выздоровели – 2 160 137 инфицированных;
умерли – 52 234 пациента;
проведено ПЦР-тестирований-10 759 153.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 196 случаев;
  • Винницкая область – 9 случаев;
  • Волынская область – 19 случаев;
  • Днепропетровская область – 63 случая;
  • Донецкая область – 53 случая;
  • Житомирская область – 30 случаев;
  • Закарпатская область – 14 случаев;
  • Запорожская область – 72 случая;
  • Ивано-Франковская область – 12 случаев;
  • Киевская область – 53 случая;
  • Кировоградская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 10 случаев;
  • Львовская область – 32 случая;
  • Николаевская область – 28 случаев;
  • Одесская область – 33 случая;
  • Полтавская область – 26 случаев;
  • Ровенская область – 20 случаев;
  • Сумская область – 24 случая;
  • Тернопольская область – 10 случаев;
  • Харьковская область – 56 случаев;
  • Херсонская область – 29 случаев;
  • Хмельницкая область – 16 случаев;
  • Черкасская область – 33 случая;
  • Черновицкая область – 13 случаев;
  • Черниговская область – 19 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

СНБО объявил основные шаги противодействия распространению штамма Дельта

Источник: МОЗ Украины

24 июня в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили меры борьбы с распространением штамма коронавируса Дельта в Украине. После их утверждения, рекомендации отправят на рассмотрение правительства.

Основные рекомендации:

  • Главными рекомендациями остаются обязательные ПЦР-тесты для въезда из Индии, Португалии, Великобритании и РФ, сделанные не позднее, чем за 48 часов.
  • Также обязательным является ПЦР-тест на пунктах пропуска с оккупированных территорий Донецкой, Луганской области и Крыма. Также в ведомстве отметили важность вакцинации и соблюдения профилактических мер коронавируса.
  • Для государственных учреждений рекомендуют усиление качественного отслеживания контактов с инфицированными лицами, усиление лабораторной составляющей для выявления нового штамма Дельта, совершенствование протоколов лечения инфекции и вакцинации медицинских работников.

Противодействие штамму Дельта / инфографика Минздрава

Автор: Анастасія Кушпіт