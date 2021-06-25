Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 800 больных

За минувшие сутки, 24 марта, в Украине обнаружили 876 новых больных коронавирусом COVID-19. Среди них 36 детей и 32 медработника.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Киеве (196), а также в Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Днем ранее Новости о коронавирусе 24 июня: как передается штамм Дельта, ВОЗ разрешила вакцинировать детей

В больницы госпитализировали 489 больных. Еще 53 пациента умерли. Выздоровели еще 2 405 человек.

За сутки протестировано 45 720 украинцев, из них:

методом ПЦР-19 481,

методом ИФА - 9 160,

экспресс-тестами-17 079.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 196 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 19 случаев;

Днепропетровская область – 63 случая;

Донецкая область – 53 случая;

Житомирская область – 30 случаев;

Закарпатская область – 14 случаев;

Запорожская область – 72 случая;

Ивано-Франковская область – 12 случаев;

Киевская область – 53 случая;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 32 случая;

Николаевская область – 28 случаев;

Одесская область – 33 случая;

Полтавская область – 26 случаев;

Ровенская область – 20 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 10 случаев;

Харьковская область – 56 случаев;

Херсонская область – 29 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 33 случая;

Черновицкая область – 13 случаев;

Черниговская область – 19 случаев.

обнаружили – 2 232 790 больных;выздоровели – 2 160 137 инфицированных;умерли – 52 234 пациента;проведено ПЦР-тестирований-10 759 153.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

СНБО объявил основные шаги противодействия распространению штамма Дельта

Источник: МОЗ Украины

24 июня в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили меры борьбы с распространением штамма коронавируса Дельта в Украине. После их утверждения, рекомендации отправят на рассмотрение правительства.

Основные рекомендации:

Главными рекомендациями остаются обязательные ПЦР-тесты для въезда из Индии, Португалии, Великобритании и РФ, сделанные не позднее, чем за 48 часов.

Также обязательным является ПЦР-тест на пунктах пропуска с оккупированных территорий Донецкой, Луганской области и Крыма. Также в ведомстве отметили важность вакцинации и соблюдения профилактических мер коронавируса.

Для государственных учреждений рекомендуют усиление качественного отслеживания контактов с инфицированными лицами, усиление лабораторной составляющей для выявления нового штамма Дельта, совершенствование протоколов лечения инфекции и вакцинации медицинских работников.

Противодействие штамму Дельта / инфографика Минздрава