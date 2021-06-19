Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области. Среди новых пациентов – 23 ребенка и 41 медработник.
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В больницы госпитализировали 571 человека. Еще 40 инфицированных умерли. В то же время выписали 2 736 человек.
За прошедшие сутки в Украине провели 49 630 тестирований. Так, методом ПЦР исследовали образцы 26 463 человек.
Также за этот период было проведено 8 608 тестирований методом ИФА и 14 559 экспресс-тестов на антиген.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 202 случая;
- Винницкая область – 13 случаев;
- Волынская область – 32 случая;
- Днепропетровская область – 44 случая;
- Донецкая область – 23 случая;
- Житомирская область – 20 случаев;
- Закарпатская область – 15 случаев;
- Запорожская область – 42 случая;
- Ивано-Франковская область – 11 случаев;
- Киевская область – 41 случай;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 9 случаев;
- Львовская область – 61 случай;
- Николаевская область – 44 случая;
- Одесская область – 33 случая;
- Полтавская область – 21 случай;
- Ровненская область – 21 случай;
- Сумская область – 19 случаев;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 63 случая;
- Херсонская область – 30 случаев;
- Хмельницкая область – 32 случая;
- Черкасская область – 26 случаев;
- Черновицкая область – 24 случая;
- Черниговская область – 10 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала