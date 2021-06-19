Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области. Среди новых пациентов – 23 ребенка и 41 медработник.

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В больницы госпитализировали 571 человека. Еще 40 инфицированных умерли. В то же время выписали 2 736 человек.

За прошедшие сутки в Украине провели 49 630 тестирований. Так, методом ПЦР исследовали образцы 26 463 человек.

Также за этот период было проведено 8 608 тестирований методом ИФА и 14 559 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии в стране: обнаружили – 2 229 044 инфицированных;

выздоровели – 2 150 708 человек;

умерли – 51 992 пациента;

проведено ПЦР-тестирований – 10 656 207.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 202 случая;

Винницкая область – 13 случаев;

Волынская область – 32 случая;

Днепропетровская область – 44 случая;

Донецкая область – 23 случая;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 15 случаев;

Запорожская область – 42 случая;

Ивано-Франковская область – 11 случаев;

Киевская область – 41 случай;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 9 случаев;

Львовская область – 61 случай;

Николаевская область – 44 случая;

Одесская область – 33 случая;

Полтавская область – 21 случай;

Ровненская область – 21 случай;

Сумская область – 19 случаев;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 63 случая;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 32 случая;

Черкасская область – 26 случаев;

Черновицкая область – 24 случая;

Черниговская область – 10 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют



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