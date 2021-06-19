Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 800 новых больных

19 июня 2021 , 08:18
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Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на 19 июня в Украине зарегистрировано более 2,2 миллиона заболевших коронавирусом COVID-19. 852 из них обнаружили за минувшие сутки.

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области. Среди новых пациентов – 23 ребенка и 41 медработник.

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В больницы госпитализировали 571 человека. Еще 40 инфицированных умерли. В то же время выписали 2 736 человек.

За прошедшие сутки в Украине провели 49 630 тестирований. Так, методом ПЦР исследовали образцы 26 463 человек.

Также за этот период было проведено 8 608 тестирований методом ИФА и 14 559 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии в стране:

  • обнаружили – 2 229 044 инфицированных;
  • выздоровели – 2 150 708 человек;
  • умерли – 51 992 пациента;
  • проведено ПЦР-тестирований – 10 656 207.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

  • Киев – 202 случая;
  • Винницкая область – 13 случаев;
  • Волынская область – 32 случая;
  • Днепропетровская область – 44 случая;
  • Донецкая область – 23 случая;
  • Житомирская область – 20 случаев;
  • Закарпатская область – 15 случаев;
  • Запорожская область – 42 случая;
  • Ивано-Франковская область – 11 случаев;
  • Киевская область – 41 случай;
  • Кировоградская область – 10 случаев;
  • Луганская область – 9 случаев;
  • Львовская область – 61 случай;
  • Николаевская область – 44 случая;
  • Одесская область – 33 случая;
  • Полтавская область – 21 случай;
  • Ровненская область – 21 случай;
  • Сумская область – 19 случаев;
  • Тернопольская область – 6 случаев;
  • Харьковская область – 63 случая;
  • Херсонская область – 30 случаев;
  • Хмельницкая область – 32 случая;
  • Черкасская область – 26 случаев;
  • Черновицкая область – 24 случая;
  • Черниговская область – 10 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют


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Автор: Анастасія Кушпіт