Известно, что среди новых больных – 55 детей и 6 медработников. В больницы госпитализировали еще 583 человека.

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За этот же период 18 больных ушли из жизни. В то же время еще 291 пациент выздоровел.

Темпы тестирования

За минувшие сутки по всей Украине провели всего 18 658 тестирований на коронавирус разного типа, в частности:

  • методом ПЦР – 9 617,
  • методом ИФА – 1 650,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 391.

В то же время за все время пандемии в Украине провели 11 958 965 тестов на коронавирус.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

  • Киев – 148 случаев;
  • Винницкая область – 32 случая;
  • Волынская область – 15 случаев;
  • Днепропетровская область – 72 случая;
  • Донецкая область – 8 случаев;
  • Житомирская область – 43 случая;
  • Запорожская область – 35 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 7 случаев;
  • Киевская область – 26 случаев;
  • Кировоградская область – 14 случаев;
  • Луганская область – 23 случая;
  • Львовская область – 36 случаев;
  • Николаевская область – 25 случаев;
  • Одесская область – 49 случаев;
  • Полтавская область – 5 случаев;
  • Ровненская область – 4 случая;
  • Сумская область – 13 случаев;
  • Тернопольская область – 48 случаев;
  • Харьковская область – 38 случаев;
  • Херсонская область – 18 случаев;
  • Хмельницкая область – 5 случаев;
  • Черкасская область – 1 случай;
  • Черновицкая область – 74 случая;
  • Черниговская область – 10 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала