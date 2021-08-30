Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 700 больных

На протяжении минувших суток, 29 августа, в Украине зафиксировали 749 новых больных COVID-19. Снижение суточной заболеваемости может объясняться спадом темпов тестирования в выходные дни.

Известно, что среди новых больных – 55 детей и 6 медработников. В больницы госпитализировали еще 583 человека.

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За этот же период 18 больных ушли из жизни. В то же время еще 291 пациент выздоровел.

Темпы тестирования

За минувшие сутки по всей Украине провели всего 18 658 тестирований на коронавирус разного типа, в частности:

методом ПЦР – 9 617,

методом ИФА – 1 650,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 391.

В то же время за все время пандемии в Украине провели 11 958 965 тестов на коронавирус.

Общая статистика заболеваемости

По состоянию на 30 августа в стране обнаружили 2 284 940 больных COVID-19. 2 206 683 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, 53 738 пациентов умерли.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 148 случаев;

Винницкая область – 32 случая;

Волынская область – 15 случаев;

Днепропетровская область – 72 случая;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 43 случая;

Запорожская область – 35 случаев;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 26 случаев;

Кировоградская область – 14 случаев;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 36 случаев;

Николаевская область – 25 случаев;

Одесская область – 49 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ровненская область – 4 случая;

Сумская область – 13 случаев;

Тернопольская область – 48 случаев;

Харьковская область – 38 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 1 случай;

Черновицкая область – 74 случая;

Черниговская область – 10 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала