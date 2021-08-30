Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 700 больных
Источник:Минздрав Украины
На протяжении минувших суток, 29 августа, в Украине зафиксировали 749 новых больных COVID-19. Снижение суточной заболеваемости может объясняться спадом темпов тестирования в выходные дни.
Известно, что среди новых больных – 55 детей и 6 медработников. В больницы госпитализировали еще 583 человека.
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За этот же период 18 больных ушли из жизни. В то же время еще 291 пациент выздоровел.
Темпы тестирования
За минувшие сутки по всей Украине провели всего 18 658 тестирований на коронавирус разного типа, в частности:
- методом ПЦР – 9 617,
- методом ИФА – 1 650,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 391.
В то же время за все время пандемии в Украине провели 11 958 965 тестов на коронавирус.
Общая статистика заболеваемости
По состоянию на 30 августа в стране обнаружили 2 284 940 больных COVID-19. 2 206 683 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, 53 738 пациентов умерли.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 148 случаев;
- Винницкая область – 32 случая;
- Волынская область – 15 случаев;
- Днепропетровская область – 72 случая;
- Донецкая область – 8 случаев;
- Житомирская область – 43 случая;
- Запорожская область – 35 случаев;
- Ивано-Франковская область – 7 случаев;
- Киевская область – 26 случаев;
- Кировоградская область – 14 случаев;
- Луганская область – 23 случая;
- Львовская область – 36 случаев;
- Николаевская область – 25 случаев;
- Одесская область – 49 случаев;
- Полтавская область – 5 случаев;
- Ровненская область – 4 случая;
- Сумская область – 13 случаев;
- Тернопольская область – 48 случаев;
- Харьковская область – 38 случаев;
- Херсонская область – 18 случаев;
- Хмельницкая область – 5 случаев;
- Черкасская область – 1 случай;
- Черновицкая область – 74 случая;
- Черниговская область – 10 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала