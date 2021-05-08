Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (753), а также в Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях. В больницы госпитализировали еще 2 544 больных.
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За этот же период в результате болезни умерли 370 человек, в результате чего общее количество летальных исходов от COVID-19 возросло до 46 200.
Еще 19 408 пациентов выписали. От коронавируса выздоровели уже 1 750 570 украинцев.
В течение вчерашнего дня в Украине провели 87 641 тестирование на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 39 126,
- методом ИФА – 14 791,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724.
Темпы вакцинации в Украине
За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали еще 36 046 украинцев. В целом с начала вакцинальной кампании в кране привили 857 798 человек. Только 446 из них получили 2 дозы вакцины, то есть полностью закончили вакцинацию.
По состоянию на 7 мая в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записался 525 881 человек.
Количество новых больных и привитых в регионах:
- Киев – 753 случая / 5 032 прививки;
- Винницкая область – 225 случаев / 1 939 прививок;
- Волынская область – 221 случай / 718 прививок;
- Днепропетровская область – 668 случаев / 3 574 прививки;
- Донецкая область – 569 случаев / 1 133 прививки;
- Житомирская область – 269 случаев / 741 прививка;
- Закарпатская область – 121 случай / 597 прививок;
- Запорожская область – 424 случая / 1 516 прививок;
- Ивано-Франковская область – 165 случаев / 1 201 прививка;
- Киевская область – 370 случаев / 2 662 прививки;
- Кировоградская область – 143 случая / 1 088 прививок;
- Луганская область – 264 случая / 670 прививок;
- Львовская область – 478 случаев / 3 215 прививок;
- Николаевская область – 286 случаев / 857 прививок;
- Одесская область – 366 случаев / 1 618 прививок;
- Полтавская область – 317 случаев / 673 прививки;
- Ровненская область – 475 случаев / 1 256 прививок;
- Сумская область – 352 случая / 1 078 прививок;
- Тернопольская область – 264 случая / 578 прививок;
- Харьковская область – 623 случая / 198 прививок;
- Херсонская область – 227 случаев / 1 940 прививок;
- Хмельницкая область – 378 случаев / 1 184 прививки;
- Черкасская область – 314 случаев / 995 прививок;
- Черновицкая область – 105 случаев / 475 прививок;
- Черниговская область – 333 случая / 1 108 прививок.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала