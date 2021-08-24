В больницы госпитализировали 410 человек с подтвержденными и подозрительными случаями болезни. К сожалению, еще 27 пациентов умерли.
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Выздоровели еще 345 пациентов, поэтому их уже выписали.
Темпы тестирования на COVID-19
Снижение заболеваемости может объясняться сниженным темпам тестирования на COVID-19. Ведь на протяжении 23 августа в Украине провели всего 35 858 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 17 236,
- методом ИФА – 3 802,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 820.
С начала пандемии в Украине провели 11 844 497 тестов методом ПЦР.
Новые случаи коронавируса в регионах:
- Киев – 132 случая;
- Винницкая область – 9 случаев;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 27 случаев;
- Донецкая область – 26 случаев;
- Житомирская область – 13 случаев;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 27 случаев;
- Ивано-Франковская область – 13 случаев;
- Киевская область – 18 случаев;
- Кировоградская область – 8 случаев;
- Луганская область – 62 случая;
- Львовская область – 33 случая;
- Николаевская область – 5 случаев;
- Одесская область – 84 случая;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровненская область – 23 случая;
- Сумская область – 16 случаев;
- Тернопольская область – 11 случаев;
- Харьковская область – 84 случая;
- Херсонская область – 18 случаев;
- Хмельницкая область – 12 случаев;
- Черкасская область – 7 случаев;
- Черновицкая область – 47 случаев;
- Черниговская область – 3 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала