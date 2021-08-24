В больницы госпитализировали 410 человек с подтвержденными и подозрительными случаями болезни. К сожалению, еще 27 пациентов умерли.

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Выздоровели еще 345 пациентов, поэтому их уже выписали.

Темпы тестирования на COVID-19

Снижение заболеваемости может объясняться сниженным темпам тестирования на COVID-19. Ведь на протяжении 23 августа в Украине провели всего 35 858 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 17 236,

методом ИФА – 3 802,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 820.

С начала пандемии в Украине провели 11 844 497 тестов методом ПЦР.

Общая статистика

За все время пандемии COVID-19 в Украине обнаружили 2 863 275 больных коронавирусом. 2 201 778 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, из жизни ушел 53 501 пациент.

Новые случаи коронавируса в регионах:

Киев – 132 случая;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 27 случаев;

Донецкая область – 26 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 27 случаев;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 18 случаев;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 62 случая;

Львовская область – 33 случая;

Николаевская область – 5 случаев;

Одесская область – 84 случая;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровненская область – 23 случая;

Сумская область – 16 случаев;

Тернопольская область – 11 случаев;

Харьковская область – 84 случая;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 12 случаев;

Черкасская область – 7 случаев;

Черновицкая область – 47 случаев;

Черниговская область – 3 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.