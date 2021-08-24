Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили около 700 больных

24 августа 2021 , 08:22
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Источник:

Минздрав

За минувшие сутки, 23 августа, в Украине обнаружили еще 692 больных коронавирусом. Среди них 54 ребенка и 4 медработника.

В больницы госпитализировали 410 человек с подтвержденными и подозрительными случаями болезни. К сожалению, еще 27 пациентов умерли.

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Выздоровели еще 345 пациентов, поэтому их уже выписали.

Темпы тестирования на COVID-19

Снижение заболеваемости может объясняться сниженным темпам тестирования на COVID-19. Ведь на протяжении 23 августа в Украине провели всего 35 858 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 17 236,
  • методом ИФА – 3 802,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 820.

С начала пандемии в Украине провели 11 844 497 тестов методом ПЦР.

Общая статистика
За все время пандемии COVID-19 в Украине обнаружили 2 863 275 больных коронавирусом. 2 201 778 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, из жизни ушел 53 501 пациент.

Новые случаи коронавируса в регионах:

  • Киев – 132 случая;
  • Винницкая область – 9 случаев;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 27 случаев;
  • Донецкая область – 26 случаев;
  • Житомирская область – 13 случаев;
  • Закарпатская область – 2 случая;
  • Запорожская область – 27 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 13 случаев;
  • Киевская область – 18 случаев;
  • Кировоградская область – 8 случаев;
  • Луганская область – 62 случая;
  • Львовская область – 33 случая;
  • Николаевская область – 5 случаев;
  • Одесская область – 84 случая;
  • Полтавская область – 10 случаев;
  • Ровненская область – 23 случая;
  • Сумская область – 16 случаев;
  • Тернопольская область – 11 случаев;
  • Харьковская область – 84 случая;
  • Херсонская область – 18 случаев;
  • Хмельницкая область – 12 случаев;
  • Черкасская область – 7 случаев;
  • Черновицкая область – 47 случаев;
  • Черниговская область – 3 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Кушпіт