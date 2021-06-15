Среди новых пациентов 43 ребенка и 51 медработник. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрировали в Киеве, где за минувшие сутки зафиксировали 243 больных. В других регионах страны обнаружили менее сотни инфицированных.
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В течение 14 июня в больницы госпитализировали 401 больного с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.
От осложнений коронавируса умерли еще 77 пациентов. При этом выздоровели еще 5 511 людей.
За сутки в Украине протестовали 54 732 украинца. Образцы 32 313 из них проверили методом ПЦР, еще 10 428 граждан протестировали методом ИФА, а 11 991 – экспресс-тестами на антиген.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 243 случая;
- Винницкая область – 17 случаев;
- Волынская область – 15 случаев;
- Днепропетровская область – 82 случая;
- Донецкая область – 61 случай;
- Житомирская область – 9 случаев;
- Закарпатская область – 16 случаев;
- Запорожская область – 52 случая;
- Ивано – Франковская область – 9 случаев;
- Киевская область – 51 случай;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 24 случая;
- Львовская область – 34 случая;
- Николаевская область – 45 случаев;
- Одесская область – 48 случаев;
- Полтавская область – 38 случаев;
- Ровенская область – 29 случаев;
- Сумская область – 19 случаев;
- Тернопольская область – 12 случаев;
- Харьковская область – 60 случаев;
- Херсонская область – 8 случаев;
- Хмельницкая область – 60 случаев;
- Черкасская область – 44 случая;
- Черновицкая область – 19 случаев;
- Черниговская область – 9 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала