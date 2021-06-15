Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили тысячу новых больных

По состоянию на 15 июня в Украине зарегистрировали более 2,2 миллиона больных коронавирусом. За минувшие сутки недуг обнаружили у 1 014 человек.

Среди новых пациентов 43 ребенка и 51 медработник. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрировали в Киеве, где за минувшие сутки зафиксировали 243 больных. В других регионах страны обнаружили менее сотни инфицированных.

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В течение 14 июня в больницы госпитализировали 401 больного с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.

От осложнений коронавируса умерли еще 77 пациентов. При этом выздоровели еще 5 511 людей.

За сутки в Украине протестовали 54 732 украинца. Образцы 32 313 из них проверили методом ПЦР, еще 10 428 граждан протестировали методом ИФА, а 11 991 – экспресс-тестами на антиген.

Обнаружили – 2 224 992 больных;

Выздоровели – 2 136 176 человек;

Умерли – 51 769 пациентов;

Проведено ПЦР-тестирований – 10 548 499.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 243 случая;

Винницкая область – 17 случаев;

Волынская область – 15 случаев;

Днепропетровская область – 82 случая;

Донецкая область – 61 случай;

Житомирская область – 9 случаев;

Закарпатская область – 16 случаев;

Запорожская область – 52 случая;

Ивано – Франковская область – 9 случаев;

Киевская область – 51 случай;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 24 случая;

Львовская область – 34 случая;

Николаевская область – 45 случаев;

Одесская область – 48 случаев;

Полтавская область – 38 случаев;

Ровенская область – 29 случаев;

Сумская область – 19 случаев;

Тернопольская область – 12 случаев;

Харьковская область – 60 случаев;

Херсонская область – 8 случаев;

Хмельницкая область – 60 случаев;

Черкасская область – 44 случая;

Черновицкая область – 19 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют​.



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