Ситуация за сутки с COVID-19
В больницы были госпитализированы 534 человека с выраженными симптомами COVID-19, которые требовали медицинского контроля. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов.
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Вместе с тем 1393 лицам удалось побороть болезнь. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 176.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 22 273 человека;
- методом ИФА – 9 628 человек;
- экспресс-тестами – 14 940 человек.
В общем провели 11 509 815 ПЦР-тестирования.