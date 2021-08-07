Ситуация за сутки с COVID-19

В больницы были госпитализированы 534 человека с выраженными симптомами COVID-19, которые требовали медицинского контроля. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов.

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Вместе с тем 1393 лицам удалось побороть болезнь. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 176.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 22 273 человека;

методом ИФА – 9 628 человек;

экспресс-тестами – 14 940 человек.

В общем провели 11 509 815 ПЦР-тестирования.