Коронавирус в Украине: за сутки снова зафиксировали более тысячи больных

В течение минувших суток в Украине заболели коронавирусом 1054 человека, в том числе 72 ребенка и 13 медработников. Больше всего больных снова фиксируют в столице.

Ситуация за сутки с COVID-19

В больницы были госпитализированы 534 человека с выраженными симптомами COVID-19, которые требовали медицинского контроля. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов.

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Вместе с тем 1393 лицам удалось побороть болезнь. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 176.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 22 273 человека;

методом ИФА – 9 628 человек;

экспресс-тестами – 14 940 человек.

В общем провели 11 509 815 ПЦР-тестирования.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

Киев – 176 случаев;

Винницкая область – 29 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 75 случаев;

Донецкая область – 50 случаев;

Житомирская область – 31 случай;

Закарпатская область – 12 случаев;

Запорожская область – 47 случаев;

Ивано-Франковская область – 17 случаев;

Киевская область – 48 случаев;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 34 случая;

Львовская область – 62 случая;

Николаевская область – 18 случаев;

Одесская область – 76 случаев;

Полтавская область – 32 случая;

Ровненская область – 12 случаев;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 31 случай;

Харьковская область – 100 случаев;

Херсонская область – 68 случаев;

Хмельницкая область – 23 случая;

Черкасская область – 21 случай;

Черновицкая область – 31 случай;

Черниговская область – 23 случая.

! За все время пандемии в Украине заболело – 2 258 532 человека. По состоянию на утро 7 августа в общем выздоровели – 2 190 686 человек. К сожалению, умерли – 53 085 украинцев.

* Данные по временно оккупированнім территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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