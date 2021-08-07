Коронавирус в Украине: за сутки снова зафиксировали более тысячи больных
В течение минувших суток в Украине заболели коронавирусом 1054 человека, в том числе 72 ребенка и 13 медработников. Больше всего больных снова фиксируют в столице.
Ситуация за сутки с COVID-19
В больницы были госпитализированы 534 человека с выраженными симптомами COVID-19, которые требовали медицинского контроля. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов.
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Вместе с тем 1393 лицам удалось побороть болезнь. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 176.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 22 273 человека;
- методом ИФА – 9 628 человек;
- экспресс-тестами – 14 940 человек.
В общем провели 11 509 815 ПЦР-тестирования.Внимание! За все время пандемии в Украине заболело – 2 258 532 человека. По состоянию на утро 7 августа в общем выздоровели – 2 190 686 человек. К сожалению, умерли – 53 085 украинцев.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
- Киев – 176 случаев;
- Винницкая область – 29 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 75 случаев;
- Донецкая область – 50 случаев;
- Житомирская область – 31 случай;
- Закарпатская область – 12 случаев;
- Запорожская область – 47 случаев;
- Ивано-Франковская область – 17 случаев;
- Киевская область – 48 случаев;
- Кировоградская область – 9 случаев;
- Луганская область – 34 случая;
- Львовская область – 62 случая;
- Николаевская область – 18 случаев;
- Одесская область – 76 случаев;
- Полтавская область – 32 случая;
- Ровненская область – 12 случаев;
- Сумская область – 26 случаев;
- Тернопольская область – 31 случай;
- Харьковская область – 100 случаев;
- Херсонская область – 68 случаев;
- Хмельницкая область – 23 случая;
- Черкасская область – 21 случай;
- Черновицкая область – 31 случай;
- Черниговская область – 23 случая.
* Данные по временно оккупированнім территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.