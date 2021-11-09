В этот же день в Украине зафиксировали самое большое количество умерших от коронавируса за сутки – 833. Еще 2 967 человек госпитализировали в больницы, 16 609 пациентов выздоровели.

К теме Смертность нас еще будет догонять, – Ляшко о ситуации с коронавирусом

Темпы тестирования

За вчерашний день в стране провели 127 461 тестирование на коронавирус разными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 53 555,
  • методом ИФА – 14 861
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 59 045.

Ситуация коронавирусом в регионах

За последние сутки больше всего больных коронавирусом выявили в Днепропетровской (2 042), Одесской (1 516), Львовской (1 352), Харьковской (1 314) областях и в городе Киеве (1 204).

Сколько инфицированных было обнаружено в каждой области: подробная статистика

  • Киев – 1204 случая;
  • Винницкая область – 547 случаев;
  • Волынская область – 570 случаев;
  • Днепропетровская область – 2042 случая;
  • Донецкая область – 832 случая;
  • Житомирская область – 240 случаев;
  • Закарпатская область – 241 случай;
  • Запорожская область – 1021 случай;
  • Ивано-Франковская область – 322 случая;
  • Киевская область – 905 случаев;
  • Кировоградская область – 67 случаев;
  • Луганская область – 530 случаев;
  • Львовская область – 1352 случая;
  • Николаевская область – 987 случаев;
  • Одесская область – 1516 случаев;
  • Полтавская область – 1182 случая;
  • Ровненская область – 818 случаев;
  • Сумская область – 522 случая;
  • Тернопольская область – 386 случаев;
  • Харьковская область – 1314 случаев;
  • Херсонская область – 262 случая;
  • Хмельницкая область – 439 случаев;
  • Черкасская область – 813 случаев;
  • Черновицкая область – 453 случая;
  • Черниговская область – 423 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

стастистика смертейСтатистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал