В этот же день в Украине зафиксировали самое большое количество умерших от коронавируса за сутки – 833. Еще 2 967 человек госпитализировали в больницы, 16 609 пациентов выздоровели.
К теме Смертность нас еще будет догонять, – Ляшко о ситуации с коронавирусом
Темпы тестирования
За вчерашний день в стране провели 127 461 тестирование на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 53 555,
- методом ИФА – 14 861
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 59 045.
Ситуация коронавирусом в регионах
За последние сутки больше всего больных коронавирусом выявили в Днепропетровской (2 042), Одесской (1 516), Львовской (1 352), Харьковской (1 314) областях и в городе Киеве (1 204).
Сколько инфицированных было обнаружено в каждой области: подробная статистика
- Киев – 1204 случая;
- Винницкая область – 547 случаев;
- Волынская область – 570 случаев;
- Днепропетровская область – 2042 случая;
- Донецкая область – 832 случая;
- Житомирская область – 240 случаев;
- Закарпатская область – 241 случай;
- Запорожская область – 1021 случай;
- Ивано-Франковская область – 322 случая;
- Киевская область – 905 случаев;
- Кировоградская область – 67 случаев;
- Луганская область – 530 случаев;
- Львовская область – 1352 случая;
- Николаевская область – 987 случаев;
- Одесская область – 1516 случаев;
- Полтавская область – 1182 случая;
- Ровненская область – 818 случаев;
- Сумская область – 522 случая;
- Тернопольская область – 386 случаев;
- Харьковская область – 1314 случаев;
- Херсонская область – 262 случая;
- Хмельницкая область – 439 случаев;
- Черкасская область – 813 случаев;
- Черновицкая область – 453 случая;
- Черниговская область – 423 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал