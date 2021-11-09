Коронавирус в Украине: за сутки умерло рекордное количество людей

За прошедшие сутки, 8 ноября, на территории Украины выявили 18 988 новых больных COVID-19. Среди этих пациентов – 1 183 ребенка и 426 медработников.

В этот же день в Украине зафиксировали самое большое количество умерших от коронавируса за сутки – 833. Еще 2 967 человек госпитализировали в больницы, 16 609 пациентов выздоровели.

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Темпы тестирования

За вчерашний день в стране провели 127 461 тестирование на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 53 555,

методом ИФА – 14 861

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 59 045.

Ситуация с коронавирусом в регионах

За последние сутки больше всего больных коронавирусом выявили в Днепропетровской (2 042), Одесской (1 516), Львовской (1 352), Харьковской (1 314) областях и в городе Киеве (1 204).

Сколько инфицированных было обнаружено в каждой области: подробная статистика

Киев – 1204 случая;

Винницкая область – 547 случаев;

Волынская область – 570 случаев;

Днепропетровская область – 2042 случая;

Донецкая область – 832 случая;

Житомирская область – 240 случаев;

Закарпатская область – 241 случай;

Запорожская область – 1021 случай;

Ивано-Франковская область – 322 случая;

Киевская область – 905 случаев;

Кировоградская область – 67 случаев;

Луганская область – 530 случаев;

Львовская область – 1352 случая;

Николаевская область – 987 случаев;

Одесская область – 1516 случаев;

Полтавская область – 1182 случая;

Ровненская область – 818 случаев;

Сумская область – 522 случая;

Тернопольская область – 386 случаев;

Харьковская область – 1314 случаев;

Херсонская область – 262 случая;

Хмельницкая область – 439 случаев;

Черкасская область – 813 случаев;

Черновицкая область – 453 случая;

Черниговская область – 423 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 9 ноября в Украине официально подтвердили 3 107 489 случаев инфицирования SARS-CoV-2. 2 537 565 больных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 73 390 человек. За все время пандемии в Украине провели 14 930 139 исследований методом ПЦР.



Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал