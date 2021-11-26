В больницы госпитализировали 3 404 человек с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. Еще 26 811 инфицированных – выздоровели. Зато смертность до сих пор остается высокой – за сутки болезнь унесла жизни 628 пациентов.
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Охват тестирования населения
За сутки в стране осуществили 102 899 тестирований на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 52 316,
- методом ИФА – 10 092,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 491.
Распространение коронавируса в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 438), Запорожской (1 075), Днепропетровской (1 022), Донецкой (970) и Полтавской (953) областях.
Статистика новых случаев COVID-19 по всей Украине:
- Киев – 1 438 случаев;
- Винницкая область – 860 случаев;
- Волынская область – 589 случаев;
- Днепропетровская область – 1 022 случая;
- Донецкая область – 970 случаев;
- Житомирская область – 446 случаев;
- Закарпатская область – 498 случаев;
- Запорожская область – 1 075 случаев;
- Ивано-Франковская область – 313 случаев;
- Киевская область – 714 случаев;
- Кировоградская область – 182 случая;
- Луганская область – 182 случая;
- Львовская область – 850 случаев;
- Николаевская область – 475 случаев;
- Одесская область – 832 случая;
- Полтавская область – 953 случая;
- Ровненская область – 611 случаев;
- Сумская область – 688 случаев;
- Тернопольская область – 363 случая;
- Харьковская область – 590 случаев;
- Херсонская область – 289 случаев;
- Хмельницкая область – 681 случай;
- Черкасская область – 548 случаев;
- Черновицкая область – 261 случай;
- Черниговская область – 506 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Инфографика 24 канал