Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем инфицировалось

26 ноября 2021 , 08:18
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Минздрав

За минувшие сутки, 25 ноября, в Украине обнаружили 15 936 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых пациентов – 1 394 ребенка и 303 медицинских работника.

В больницы госпитализировали 3 404 человек с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. Еще 26 811 инфицированных – выздоровели. Зато смертность до сих пор остается высокой – за сутки болезнь унесла жизни 628 пациентов.

Днем ранее Экспериментальные лекарства, сертификат о негативном ПЦР: новости о коронавирусе 25 ноября

Охват тестирования населения

За сутки в стране осуществили 102 899 тестирований на коронавирус различными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 52 316,
  • методом ИФА – 10 092,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 491.

Распространение коронавируса в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 438), Запорожской (1 075), Днепропетровской (1 022), Донецкой (970) и Полтавской (953) областях.

Статистика новых случаев COVID-19 по всей Украине:

  • Киев – 1 438 случаев;
  • Винницкая область – 860 случаев;
  • Волынская область – 589 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 022 случая;
  • Донецкая область – 970 случаев;
  • Житомирская область – 446 случаев;
  • Закарпатская область – 498 случаев;
  • Запорожская область – 1 075 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 313 случаев;
  • Киевская область – 714 случаев;
  • Кировоградская область – 182 случая;
  • Луганская область – 182 случая;
  • Львовская область – 850 случаев;
  • Николаевская область – 475 случаев;
  • Одесская область – 832 случая;
  • Полтавская область – 953 случая;
  • Ровненская область – 611 случаев;
  • Сумская область – 688 случаев;
  • Тернопольская область – 363 случая;
  • Харьковская область – 590 случаев;
  • Херсонская область – 289 случаев;
  • Хмельницкая область – 681 случай;
  • Черкасская область – 548 случаев;
  • Черновицкая область – 261 случай;
  • Черниговская область – 506 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в стране: по Состоянию на 26 ноября в Украине зарегистрировали 3 384 404 больных COVID-19. 2 852 452 из них уже выздоровели. 83 541 украинец, к сожалению, не смог преодолеть болезнь.

С начала пандемии в стране провели 15 700 772 тестирований методом ПЦР.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Инфографика 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт