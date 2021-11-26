Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем инфицировалось

За минувшие сутки, 25 ноября, в Украине обнаружили 15 936 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых пациентов – 1 394 ребенка и 303 медицинских работника.

В больницы госпитализировали 3 404 человек с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. Еще 26 811 инфицированных – выздоровели. Зато смертность до сих пор остается высокой – за сутки болезнь унесла жизни 628 пациентов.

Днем ранее Экспериментальные лекарства, сертификат о негативном ПЦР: новости о коронавирусе 25 ноября

Охват тестирования населения

За сутки в стране осуществили 102 899 тестирований на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 52 316,

методом ИФА – 10 092,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 491.

Распространение коронавируса в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 438), Запорожской (1 075), Днепропетровской (1 022), Донецкой (970) и Полтавской (953) областях.

Статистика новых случаев COVID-19 по всей Украине:

Киев – 1 438 случаев;

Винницкая область – 860 случаев;

Волынская область – 589 случаев;

Днепропетровская область – 1 022 случая;

Донецкая область – 970 случаев;

Житомирская область – 446 случаев;

Закарпатская область – 498 случаев;

Запорожская область – 1 075 случаев;

Ивано-Франковская область – 313 случаев;

Киевская область – 714 случаев;

Кировоградская область – 182 случая;

Луганская область – 182 случая;

Львовская область – 850 случаев;

Николаевская область – 475 случаев;

Одесская область – 832 случая;

Полтавская область – 953 случая;

Ровненская область – 611 случаев;

Сумская область – 688 случаев;

Тернопольская область – 363 случая;

Харьковская область – 590 случаев;

Херсонская область – 289 случаев;

Хмельницкая область – 681 случай;

Черкасская область – 548 случаев;

Черновицкая область – 261 случай;

Черниговская область – 506 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

по Состоянию на 26 ноября в Украине зарегистрировали 3 384 404 больных COVID-19. 2 852 452 из них уже выздоровели. 83 541 украинец, к сожалению, не смог преодолеть болезнь.С начала пандемии в стране провели 15 700 772 тестирований методом ПЦР.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Инфографика 24 канал