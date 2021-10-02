В больницы госпитализировали 2 692 человека с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Еще 3 469 пациентов выздоровели. Но, к сожалению, за минувшие сутки вирус унес жизни 203 инфицированных.

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В течение 1 октября в Украине провели 91 103 тестирования на коронавирус различными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 46 962,
  • методом ИФА – 11 787,
  • исследований экспресс – тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 354.

Всего по состоянию на утро 2 октября в Украине провели 12 922 388 исследований методом ПЦР.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: статистика за 2 октября

  • Киев – 534 больных;
  • Винницкая область – 222 больных;
  • Волынская область – 325 больных;
  • Днепропетровская область – 965 больных;
  • Донецкая область – 669 больных;
  • Житомирская область – 409 больных;
  • Закарпатская область – 135 больных;
  • Запорожская область – 692 больных;
  • Ивано-Франковская область – 242 больных;
  • Киевская область – 417 больных;
  • Кировоградская область – 61 случай;
  • Луганская область – 372 больных;
  • Львовская область – 1 102 больных;
  • Николаевская область – 347 больных;
  • Одесская область – 762 больных;
  • Полтавская область – 292 больных;
  • Ровненская область – 431 случай;
  • Сумская область – 338 больных;
  • Тернопольская область – 336 больных;
  • Харьковская область – 1 159 больных;
  • Херсонская область – 469 больных;
  • Хмельницкая область – 320 больных;
  • Черкасская область – 374 больных;
  • Черновицкая область – 585 больных;
  • Черниговская область – 290 больных.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки в Украине провели 128 070 прививок против COVID-19. 71 667 человек получили первую дозу препарата. Остальные 56 403 человека получили вторую, завершающую инъекцию.

В течение суток работали:

  • 960 мобильных бригад,
  • 3 049 пунктов прививки;
  • 350 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании на территории страны против коронавируса вакцинировались 7 144 470 человек. 7 144 468 из них получили по меньшей мере одну прививку, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 731 125 человек (из них двое получили одну дозу за границей).

Всего в Украине провели 12 875 593 прививки против коронавируса.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
​Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала