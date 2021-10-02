Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали более 11 тысяч инфицированных
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 1 октября, в Украине выявили 11 809 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых пациентов – 1 104 ребенка и 235 медработников.
В больницы госпитализировали 2 692 человека с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Еще 3 469 пациентов выздоровели. Но, к сожалению, за минувшие сутки вирус унес жизни 203 инфицированных.
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В течение 1 октября в Украине провели 91 103 тестирования на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 46 962,
- методом ИФА – 11 787,
- исследований экспресс – тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 354.
Всего по состоянию на утро 2 октября в Украине провели 12 922 388 исследований методом ПЦР.За все время пандемии в стране зарегистрировали 2 447 222 больных COVID-19. 2 261 924 из них уже преодолели инфекцию. Но по меньшей мере 56 649 инфицированных умерли от последствий, вызванных коронавирусом.
Суточный прирост заболеваемости в регионах: статистика за 2 октября
- Киев – 534 больных;
- Винницкая область – 222 больных;
- Волынская область – 325 больных;
- Днепропетровская область – 965 больных;
- Донецкая область – 669 больных;
- Житомирская область – 409 больных;
- Закарпатская область – 135 больных;
- Запорожская область – 692 больных;
- Ивано-Франковская область – 242 больных;
- Киевская область – 417 больных;
- Кировоградская область – 61 случай;
- Луганская область – 372 больных;
- Львовская область – 1 102 больных;
- Николаевская область – 347 больных;
- Одесская область – 762 больных;
- Полтавская область – 292 больных;
- Ровненская область – 431 случай;
- Сумская область – 338 больных;
- Тернопольская область – 336 больных;
- Харьковская область – 1 159 больных;
- Херсонская область – 469 больных;
- Хмельницкая область – 320 больных;
- Черкасская область – 374 больных;
- Черновицкая область – 585 больных;
- Черниговская область – 290 больных.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
За минувшие сутки в Украине провели 128 070 прививок против COVID-19. 71 667 человек получили первую дозу препарата. Остальные 56 403 человека получили вторую, завершающую инъекцию.
В течение суток работали:
- 960 мобильных бригад,
- 3 049 пунктов прививки;
- 350 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании на территории страны против коронавируса вакцинировались 7 144 470 человек. 7 144 468 из них получили по меньшей мере одну прививку, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 731 125 человек (из них двое получили одну дозу за границей).
Всего в Украине провели 12 875 593 прививки против коронавируса.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала