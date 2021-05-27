Коронавирус в Украине: заболеваемость постепенно растет, но смертность падает

По состоянию на 27 мая в Украине зарегистрировали 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки наличие болезни подтвердили у еще 3509 человек.
Среди новых пациентов 193 ребенка и 82 медработника. Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
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В течение 26 мая в больницы госпитализировали 1402 больных COVID-19 или людей с явными признаками болезни. К сожалению, еще 183 пациентов умерли. Это немного меньше, чем в позапрошлые сутки, когда умерло 208 человек.
Зато 16 867 пациентов выписали.
В среду тестирования на коронавирус проводились методом ПЦР (29 280 человек), методом ИФА (12 440) и экспресс-тестами на антиген (25 844).
С начала пандемии в Украине
- Обнаружили – 2 193 367 больных;
- Выздоровели – 2 006 918 человек;
- Умерли – 50 067 пациентов;
- Провели ПЦР-тестов – 10 105 901.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 454 случая;
- Винницкая область – 76 случаев;
- Волынская область – 100 случаев;
- Днепропетровская область – 284 случая;
- Донецкая область – 132 случая;
- Житомирская область – 120 случаев;
- Закарпатская область – 30 случаев;
- Запорожская область – 187 случаев;
- Ивано-Франковская область – 71 случай;
- Киевская область – 194 случая;
- Кировоградская область – 33 случая;
- Луганская область – 59 случаев;
- Львовская область – 278 случаев;
- Николаевская область – 141 случай;
- Одесская область – 84 случая;
- Полтавская область – 111 случаев;
- Ровенская область – 163 случая;
- Сумская область – 81 случай;
- Тернопольская область – 79 случаев;
- Харьковская область – 233 случая;
- Херсонская область – 138 случаев;
- Хмельницкая область – 122 случая;
- Черкасская область – 91 случай;
- Черновицкая область – 89 случаев;
- Черниговская область – 159 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала