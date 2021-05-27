Коронавирус в Украине: заболеваемость постепенно растет, но смертность падает

27 мая 2021 , 05:20
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Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на 27 мая в Украине зарегистрировали 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки наличие болезни подтвердили у еще 3509 человек.

Среди новых пациентов 193 ребенка и 82 медработника. Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

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В течение 26 мая в больницы госпитализировали 1402 больных COVID-19 или людей с явными признаками болезни. К сожалению, еще 183 пациентов умерли. Это немного меньше, чем в позапрошлые сутки, когда умерло 208 человек.

Зато 16 867 пациентов выписали.

В среду тестирования на коронавирус проводились методом ПЦР (29 280 человек), методом ИФА (12 440) и экспресс-тестами на антиген (25 844).

 

С начала пандемии в Украине

  • Обнаружили – 2 193 367 больных;
  • Выздоровели – 2 006 918 человек;
  • Умерли – 50 067 пациентов;
  • Провели ПЦР-тестов – 10 105 901.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 454 случая;
  • Винницкая область – 76 случаев;
  • Волынская область – 100 случаев;
  • Днепропетровская область – 284 случая;
  • Донецкая область – 132 случая;
  • Житомирская область – 120 случаев;
  • Закарпатская область – 30 случаев;
  • Запорожская область – 187 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 71 случай;
  • Киевская область – 194 случая;
  • Кировоградская область – 33 случая;
  • Луганская область – 59 случаев;
  • Львовская область – 278 случаев;
  • Николаевская область – 141 случай;
  • Одесская область – 84 случая;
  • Полтавская область – 111 случаев;
  • Ровенская область – 163 случая;
  • Сумская область – 81 случай;
  • Тернопольская область – 79 случаев;
  • Харьковская область – 233 случая;
  • Херсонская область – 138 случаев;
  • Хмельницкая область – 122 случая;
  • Черкасская область – 91 случай;
  • Черновицкая область – 89 случаев;
  • Черниговская область – 159 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Кушпіт