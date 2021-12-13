За этот же период в больницы попали 1 456 человек со средним или тяжелым течением COVID-19. К сожалению, из жизни ушли еще 188 пациентов. В то же время выздоровели 9 966 больных.

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Охват тестированием населения:

Темпы тестирования граждан на коронавирус в выходные дни достаточно низкие. В частности, вчера в Украине провели всего 29 677 тестов на коронавирус.

методом ПЦР – 11 639,

методом ИФА – 2 882,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 156.

Всего с начала пандемии в Украине было проведено 16 306 176 тестов методом ПЦР.

Суточный прирост больных в регионах:

Вчера больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, а также в Одесской и Волынской областях.

Киев – 570;

Винницкая область – 120;

Волынская область – 310;

Днепропетровская область – 283;

Донецкая область – 107;

Житомирская область – 189;

Закарпатская область – 111;

Запорожская область – 130;

Ивано-Франковская область – 146;

Киевская область – 160;

Кировоградская область – 125;

Луганская область – 4;

Львовская область – 186;

Николаевская область – 236;

Одесская область – 394;

Полтавская область – 201;

Ровненская область – 57;

Сумская область – 76;

Тернопольская область – 107;

Харьковская область – 140;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 86;

Черкасская область – 225;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 28.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 13 декабря в Украине зарегистрировано 3 563 165 больных COVID-19. 3 205 879 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, недуг унес жизни 91 215 жителей страны.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала

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