Коронавирус в Украине: заболеваемость продолжает снижаться
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировали 4 073 новых больных коронавирусом. Известно, что в их числе 377 детей и 37 медицинских работников.
За этот же период в больницы попали 1 456 человек со средним или тяжелым течением COVID-19. К сожалению, из жизни ушли еще 188 пациентов. В то же время выздоровели 9 966 больных.
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Охват тестированием населения:
Темпы тестирования граждан на коронавирус в выходные дни достаточно низкие. В частности, вчера в Украине провели всего 29 677 тестов на коронавирус.
- методом ПЦР – 11 639,
- методом ИФА – 2 882,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 156.
Всего с начала пандемии в Украине было проведено 16 306 176 тестов методом ПЦР.
Суточный прирост больных в регионах:
Вчера больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, а также в Одесской и Волынской областях.
- Киев – 570;
- Винницкая область – 120;
- Волынская область – 310;
- Днепропетровская область – 283;
- Донецкая область – 107;
- Житомирская область – 189;
- Закарпатская область – 111;
- Запорожская область – 130;
- Ивано-Франковская область – 146;
- Киевская область – 160;
- Кировоградская область – 125;
- Луганская область – 4;
- Львовская область – 186;
- Николаевская область – 236;
- Одесская область – 394;
- Полтавская область – 201;
- Ровненская область – 57;
- Сумская область – 76;
- Тернопольская область – 107;
- Харьковская область – 140;
- Херсонская область – 21;
- Хмельницкая область – 86;
- Черкасская область – 225;
- Черновицкая область – 61;
- Черниговская область – 28.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика заболеваемости
По состоянию на утро 13 декабря в Украине зарегистрировано 3 563 165 больных COVID-19. 3 205 879 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, недуг унес жизни 91 215 жителей страны.
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