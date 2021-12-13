Коронавирус в Украине: заболеваемость продолжает снижаться

13 декабря 2021 , 08:13
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Источник:

Минздрав

За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировали 4 073 новых больных коронавирусом. Известно, что в их числе 377 детей и 37 медицинских работников.

За этот же период в больницы попали 1 456 человек со средним или тяжелым течением COVID-19. К сожалению, из жизни ушли еще 188 пациентов. В то же время выздоровели 9 966 больных.

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Охват тестированием населения:

Темпы тестирования граждан на коронавирус в выходные дни достаточно низкие. В частности, вчера в Украине провели всего 29 677 тестов на коронавирус.

  • методом ПЦР – 11 639,
  • методом ИФА – 2 882,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 156.

Всего с начала пандемии в Украине было проведено 16 306 176 тестов методом ПЦР.

Суточный прирост больных в регионах:

Вчера больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, а также в Одесской и Волынской областях.

  • Киев – 570;
  • Винницкая область – 120;
  • Волынская область – 310;
  • Днепропетровская область – 283;
  • Донецкая область – 107;
  • Житомирская область – 189;
  • Закарпатская область – 111;
  • Запорожская область – 130;
  • Ивано-Франковская область – 146;
  • Киевская область – 160;
  • Кировоградская область – 125;
  • Луганская область – 4;
  • Львовская область – 186;
  • Николаевская область – 236;
  • Одесская область – 394;
  • Полтавская область – 201;
  • Ровненская область – 57;
  • Сумская область – 76;
  • Тернопольская область – 107;
  • Харьковская область – 140;
  • Херсонская область – 21;
  • Хмельницкая область – 86;
  • Черкасская область – 225;
  • Черновицкая область – 61;
  • Черниговская область – 28.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 13 декабря в Украине зарегистрировано 3 563 165 больных COVID-19. 3 205 879 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, недуг унес жизни 91 215 жителей страны.

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Автор: Анастасія Кушпіт