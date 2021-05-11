Наибольший суточный прирост заболеваемости в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях. Между тем в Хмельницкой области не зарегистрировали ни одного больного.

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За минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 084 человека с установленным диагнозом COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 119 пациентов умерли, а 8 617 – выздоровели.

Стоит заметить, что проведенное количество тестов тоже довольно низкое. За этот же период в стране провели 21 974 тестов на коронавирус: 13 349 – методом ПЦР, 3 467 – методом ИФА и 5 158 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Украине: Обнаружили – 2 124 535 больных;

Выздоровели – 1 777 370 инфицированных;

Умер – 46 631 пациент;

Проведено ПЦР-тестирований – 9 682 286.

Темпы вакцинации в стране

За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали всего 2 194 человека. Прививка проводилась 25 мобильными бригадами по иммунизации и 55 пунктами прививки. В Киеве, Винницкой и Луганской областях не вакцинировали ни одного человека.

С начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса получили 865 590 украинцев. Лишь 695 из них вакцинировались дважды, то есть полностью закончили иммунизацию.

По состоянию на 10 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 531 754 человека.

Статистика новых больных и прививок в регионах

Киев – 98 случаев / 0 прививок;

Винницкая область – 39 случаев / 0 прививок;

Волынская область – 105 случаев/ 52 прививки;

Днепропетровская область – 191 случай/ 452 прививки;

Донецкая область – 325 случаев / 10 прививок;

Житомирская область – 16 случаев/ 54 прививки;

Закарпатская – 43 случая/ 93 прививки;

Запорожская область – 169 случаев/ 24 прививки;

Ивано – Франковская область – 31 случай / 20 прививок;

Киевская область – 76 случаев / 50 прививок;

Кировоградская область – 67 случаев / 156 прививок;

Луганская область – 15 случаев / 0 прививок;

Львовская область – 50 случаев/ 592 прививки;

Николаевская область – 132 случая / 107 прививок;

Одесская область – 86 случаев / 90 прививок;

Полтавская область – 97 случаев / 74 прививки;

Ровненская область – 76 случаев / 40 прививок;

Сумская область – 51 случай / 66 прививок;

Тернопольская область – 62 случая / 80 прививок;

Харьковская область – 213 случаев/ 103 прививки;

Херсонская область – 38 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 0 случаев / 20 прививок;

Черкасская область – 128 случаев / 11 прививок;

Черновицкая область – 63 случая / 30 прививок;

Черниговская область – 37 случаев / 70 прививок.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала