Вчера в больницы госпитализировали 2 055 больных COVID-19 или людей с имеющимися признаками болезнями. Количество выздоровевших выше, чем количество новых больных – 23 107. Тем временем умерли аж 720 пациентов.
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Очевидно, заболеваемость в стране все-таки пошла на спад. Статистика смертности снижается в последнюю очередь, поскольку в больницах находится много пациентов, инфицированных во время пика вспышки.
Тестирование населения
В понедельник в Украине провели 85 820 тестов на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 38 099,
- методом ИФА – 9 034,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 687.
Распространение коронавируса в регионах
За последние сутки больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в Киеве (1 631), Днепропетровской (1 310), Полтавской (1 141), Донецкой (929) и Запорожской (847) областях.
Количество новых случаев COVID-19 в областях и столице:
- Киев – 1 631 случай;
- Винницкая область – 406 случаев;
- Волынская область – 571 случай;
- Днепропетровская область – 1 310 случаев;
- Донецкая область – 929 случаев;
- Житомирская область – 107 случаев;
- Закарпатская область – 390 случаев;
- Запорожская область – 847 случаев;
- Ивано-Франковская область – 134 случая;
- Киевская область – 830 случаев;
- Кировоградская область – 121 случай;
- Луганская область – 233 случая;
- Львовская область – 540 случаев;
- Николаевская область – 481 случай;
- Одесская область – 439 случаев;
- Полтавская область – 1141 случай;
- Ровненская область – 516 случаев;
- Сумская область – 255 случаев;
- Тернопольская область – 99 случаев;
- Харьковская область – 407 случаев;
- Херсонская область – 94 случая;
- Хмельницкая область – 263 случая;
- Черкасская область – 585 случаев;
- Черновицкая область – 171 случай;
- Черниговская область – 229 случаев.
*В статистике не учтены данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала