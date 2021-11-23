Вчера в больницы госпитализировали 2 055 больных COVID-19 или людей с имеющимися признаками болезнями. Количество выздоровевших выше, чем количество новых больных – 23 107. Тем временем умерли аж 720 пациентов.

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Очевидно, заболеваемость в стране все-таки пошла на спад. Статистика смертности снижается в последнюю очередь, поскольку в больницах находится много пациентов, инфицированных во время пика вспышки.

Тестирование населения

В понедельник в Украине провели 85 820 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 38 099,

методом ИФА – 9 034,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 687.

Распространение коронавируса в регионах

За последние сутки больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в Киеве (1 631), Днепропетровской (1 310), Полтавской (1 141), Донецкой (929) и Запорожской (847) областях.

Количество новых случаев COVID-19 в областях и столице:

Киев – 1 631 случай;

Винницкая область – 406 случаев;

Волынская область – 571 случай;

Днепропетровская область – 1 310 случаев;

Донецкая область – 929 случаев;

Житомирская область – 107 случаев;

Закарпатская область – 390 случаев;

Запорожская область – 847 случаев;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 830 случаев;

Кировоградская область – 121 случай;

Луганская область – 233 случая;

Львовская область – 540 случаев;

Николаевская область – 481 случай;

Одесская область – 439 случаев;

Полтавская область – 1141 случай;

Ровненская область – 516 случаев;

Сумская область – 255 случаев;

Тернопольская область – 99 случаев;

Харьковская область – 407 случаев;

Херсонская область – 94 случая;

Хмельницкая область – 263 случая;

Черкасская область – 585 случаев;

Черновицкая область – 171 случай;

Черниговская область – 229 случаев.

*В статистике не учтены данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Обратите внимание: За все время пандемии в стране выявили 3 353 136 больных коронавирусом, 2 796 597 из которых уже выздоровели. К сожалению, болезнь унесла 82 318 жителей страны.



С начала пандемии в стране провели 15 595 737 ПЦР-тестирований.