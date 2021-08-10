В больницы госпитализировали 335 пациентов с осложнениями. Кроме этого, коронавирус унес жизни еще 24 пациентов.
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В то же время 1 390 человек выписали в связи с выздоровлением.
За сутки в Украине выполнили 44 553 теста на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 21 705,
- методом ИФА – 7 698,
- экспресс-тестами – 15 150.
За все время пандемии в Украине провели 11 559 179 ПЦР-тестов.
Суточный прирост новых случаев инфицирования в регионах:
- Киев – 167 случаев;
- Винницкая область – 29 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 25 случаев;
- Донецкая область – 78 случаев;
- Житомирская область – 20 случаев;
- Закарпатская область – 12 случаев;
- Запорожская область – 34 случая;
- Ивано-Франковская область – 13 случаев;
- Киевская область – 20 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 34 случая;
- Львовская область – 34 случая;
- Николаевская область – 9 случаев;
- Одесская область – 62 случая;
- Полтавская область – 35 случаев;
- Ровненская область – 19 случаев;
- Сумская область – 18 случаев;
- Тернопольская область – 13 случаев;
- Харьковская область – 60 случаев;
- Херсонская область – 19 случаев;
- Хмельницкая область – 35 случаев;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 15 случаев;
- Черниговская область – 10 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала