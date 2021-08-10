В больницы госпитализировали 335 пациентов с осложнениями. Кроме этого, коронавирус унес жизни еще 24 пациентов.

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В то же время 1 390 человек выписали в связи с выздоровлением.

За сутки в Украине выполнили 44 553 теста на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 21 705,

методом ИФА – 7 698,

экспресс-тестами – 15 150.

За все время пандемии в Украине провели 11 559 179 ПЦР-тестов.

Общая статистика По состоянию на 10 августа в Украине зарегистрировали 2 260 232 больных коронавирусом. 2 192 592 из них победили вирус. Но, к сожалению, 53 124 пациента умерли.

Суточный прирост новых случаев инфицирования в регионах:

Киев – 167 случаев;

Винницкая область – 29 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 25 случаев;

Донецкая область – 78 случаев;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 12 случаев;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 20 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 34 случая;

Львовская область – 34 случая;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 35 случаев;

Ровненская область – 19 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 13 случаев;

Харьковская область – 60 случаев;

Херсонская область – 19 случаев;

Хмельницкая область – 35 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 15 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.