В больницы госпитализировали 335 пациентов с осложнениями. Кроме этого, коронавирус унес жизни еще 24 пациентов.

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В то же время 1 390 человек выписали в связи с выздоровлением.

За сутки в Украине выполнили 44 553 теста на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 21 705,
  • методом ИФА – 7 698,
  • экспресс-тестами – 15 150.

За все время пандемии в Украине провели 11 559 179 ПЦР-тестов.

Суточный прирост новых случаев инфицирования в регионах:

  • Киев – 167 случаев;
  • Винницкая область – 29 случаев;
  • Волынская область – 3 случая;
  • Днепропетровская область – 25 случаев;
  • Донецкая область – 78 случаев;
  • Житомирская область – 20 случаев;
  • Закарпатская область – 12 случаев;
  • Запорожская область – 34 случая;
  • Ивано-Франковская область – 13 случаев;
  • Киевская область – 20 случаев;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Луганская область – 34 случая;
  • Львовская область – 34 случая;
  • Николаевская область – 9 случаев;
  • Одесская область – 62 случая;
  • Полтавская область – 35 случаев;
  • Ровненская область – 19 случаев;
  • Сумская область – 18 случаев;
  • Тернопольская область – 13 случаев;
  • Харьковская область – 60 случаев;
  • Херсонская область – 19 случаев;
  • Хмельницкая область – 35 случаев;
  • Черкасская область – 13 случаев;
  • Черновицкая область – 15 случаев;
  • Черниговская область – 10 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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