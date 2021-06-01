Известно, что среди новых пациентов 91 ребенок и 56 медработников. Больше всего случаев заражения в сутки обнаружили в Киеве (434), а также в Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровненской (117) областях.

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В больницы были госпитализированы 579 человек с установленным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 163 инфицированных умерли. Зато выздоровели – 12 085 пациентов.

В течение последнего дня весны, 31 мая, в Украине провели 26 468 тестов методом ПЦР. Также было выполнено 11 271 тест методом ИФА и применено 14 225 экспресс-тестов на антиген.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

  • Киев – 63
  • Винницкая область – 23
  • Волынская область – 40
  • Днепропетровская область – 134
  • Донецкая область – 42
  • Житомирская область – 42
  • Закарпатская область – 4
  • Запорожская область – 69
  • Ивано-Франковская область – 23
  • Киевская область – 58
  • Кировоградская область – 3
  • Луганская область – 13
  • Львовская область – 46
  • Николаевская область – 107
  • Одесская область – 17
  • Полтавская область – 16
  • Ровненская область – 51
  • Сумская область – 43
  • Тернопольская область – 32
  • Харьковская область – 68
  • Херсонская область – 28
  • Хмельницкая область – 6
  • Черкасская область – 59
  • Черновицкая область – 24
  • Черниговская область – 11

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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