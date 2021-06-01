Известно, что среди новых пациентов 91 ребенок и 56 медработников. Больше всего случаев заражения в сутки обнаружили в Киеве (434), а также в Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровненской (117) областях.
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В больницы были госпитализированы 579 человек с установленным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 163 инфицированных умерли. Зато выздоровели – 12 085 пациентов.
В течение последнего дня весны, 31 мая, в Украине провели 26 468 тестов методом ПЦР. Также было выполнено 11 271 тест методом ИФА и применено 14 225 экспресс-тестов на антиген.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 63
- Винницкая область – 23
- Волынская область – 40
- Днепропетровская область – 134
- Донецкая область – 42
- Житомирская область – 42
- Закарпатская область – 4
- Запорожская область – 69
- Ивано-Франковская область – 23
- Киевская область – 58
- Кировоградская область – 3
- Луганская область – 13
- Львовская область – 46
- Николаевская область – 107
- Одесская область – 17
- Полтавская область – 16
- Ровненская область – 51
- Сумская область – 43
- Тернопольская область – 32
- Харьковская область – 68
- Херсонская область – 28
- Хмельницкая область – 6
- Черкасская область – 59
- Черновицкая область – 24
- Черниговская область – 11
* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала