Известно, что среди новых пациентов 91 ребенок и 56 медработников. Больше всего случаев заражения в сутки обнаружили в Киеве (434), а также в Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровненской (117) областях.

Днем ранее Новости о коронавирусе 31 мая: карантин летом, 84 симптома постковидного синдрома

В больницы были госпитализированы 579 человек с установленным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 163 инфицированных умерли. Зато выздоровели – 12 085 пациентов.

В течение последнего дня весны, 31 мая, в Украине провели 26 468 тестов методом ПЦР. Также было выполнено 11 271 тест методом ИФА и применено 14 225 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии в Украине: обнаружили – 2 204 631 инфицированного;

выздоровели – 2 053 167 человек;

умерли – 50 699 пациентов;

проведено ПЦР-тестов – 10 207 245.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 63

Винницкая область – 23

Волынская область – 40

Днепропетровская область – 134

Донецкая область – 42

Житомирская область – 42

Закарпатская область – 4

Запорожская область – 69

Ивано-Франковская область – 23

Киевская область – 58

Кировоградская область – 3

Луганская область – 13

Львовская область – 46

Николаевская область – 107

Одесская область – 17

Полтавская область – 16

Ровненская область – 51

Сумская область – 43

Тернопольская область – 32

Харьковская область – 68

Херсонская область – 28

Хмельницкая область – 6

Черкасская область – 59

Черновицкая область – 24

Черниговская область – 11

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала