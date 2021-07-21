Новости о коронавирусе 21 июля: распространение штамма Лямбда, COVID-19 в Украине не отступает
Источник:24 канал
В мире началось распространение штамма коронавируса Лямбда. За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 655 человек. Уже до конца недели украинцы смогут свободно въезжать на территорию еще 6 европейских стран. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 21 июля
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 655 человек. Из них – 37 детей и 18 медработников. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 13 пациентов. В госпитализации нуждались 508 пациентов.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 18 151 человек,
- методом ИФА – 9 082 человека,
- экспресс-тестами – 16 270 человек.
Статистика COVID-19 в регионах за сутки:
- Киев – 232 случая;
- Винницкая область – 12 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 27 случаев;
- Донецкая область – 39 случаев;
- Житомирская область – 10 случаев;
- Закарпатская область – 10 случаев;
- Запорожская область – 31 случай;
- Ивано – Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 13 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 24 случая;
- Николаевская область – 14 случаев;
- Одесская область – 59 случаев;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровненская область – 4 случая;
- Сумская область – 17 случаев;
- Тернопольская область – 9 случаев;
- Харьковская область – 41 случай;
- Херсонская область – 26 случаев;
- Хмельницкая область – 14 случаев;
- Черкасская область – 12 случаев;
- Черновицкая область – 4 случая;
- Черниговская область – 1 случай.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
Всего с начала июля 2021 года в Украине сделали больше прививок против COVID-19, чем за июнь – более 1,6 миллиона. Со вчерашнего дня против коронавируса вакцинировали 100 003 человека: одну дозу получили 60 587 человек, полностью иммунизированные – 39 416 человек.С начала вакцинальной кампании в Украине привито 2 778 377 человек:
- 1 дозу – 2 778 375 человек;
- 2 дозы – 1 501 291 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Для Украины откроются еще 6 стран ЕС
Источник: "Европейская правда"
Уже до конца недели украинцы смогут свободно въезжать на территорию еще 6 европейских стран. Об этом сообщает ряд СМИ. Речь идет об Австрии, Исландии, Испании, Люксембурге, Португалии и Нидерландах. Кроме того, Австрия и Испания могут открыться уже с 22 июля.
Интересно Во Франции без COVID-паспортов запретили ходить в кинотеатры, театры, музеи и на массовые мероприятия
Новости о коронавирусе в мире 21 июля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: СНБО
По состоянию на утро 21 июля в мире зарегистрировали 191 420 118 случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 4 116 949 больных. В то же время 125 970 956 миллионов пациентов – выздоровели.
ВОЗ предупреждает о штамме Лямбда
Источник: твиттер ВОЗ
В мире началось распространение штамма коронавируса Лямбда. Впервые этот вариант COVID-19 обнаружили в Перу в декабре 2020 года. Сейчас его зафиксировали в 30 странах мира. Всемирная организация здравоохранения внимательно следит за этим вариантом коронавируса.
Кипр обновил данные для украинских туристов
Источник: Сypruѕ Flight pass
Власти Кипра заявили, что будут впускать вакцинированных иностранных путешественников. В частности, получивших прививку китайской вакциной CoronaVac. Чтобы путешествовать на остров без ограничений, нужно иметь действительное свидетельство о прививках, дата поездки не должна превышать 180 дней с момента первого положительного результата. Также они должны иметь сертификат ЕС Digital COVID Recovery.
Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал
Как медицинские маски загрязняют планету
Источник: BMJ Open
По оценкам специалистов, в результате пандемии COVID-19 ежедневно образуется до 7200 тонн медицинских отходов, большая часть которых – одноразовые маски. Впрочем, финансовые и экологические убытки можно значительно сократить. Выход из ситуации – многоразовые маски.
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Новые запреты во Франции
Источник: RFI
С 21 июля во Франции нельзя посещать ряд учреждений – кинотеатры, музеи, театры, стадионы, ярмарки и различные массовые мероприятия – без СOVID-сертификата. Людей с этим сертификатом будут пускать не только в здания, но и на все мероприятия, которые проходят в общественных местах.