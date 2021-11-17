Как получить тысячу через приложение Дия, COVID и ожирение: новости о коронавирусе 17 ноября

Украинцам, получившим две дозы прививки от коронавируса, выплатят 1 тысячу гривен. Эти деньги можно будет получить через приложение Дия. Люди с избыточным весом входят в группу риска COVID-19. В России похитили мобильный пункт вакцинации. Это последние новости о коронавирусе в Украине и мире 17 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 17 ноября

Суточная статистика

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 16 ноября, в Украине обнаружили 18668 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 1 312 детей и 403 медработники. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 769 человек. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Днепропетровской области, где вчера умерли аж 68 инфицированных.

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За этот же период в больницы госпитализировали 4 468 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Тем временем выздоровели 20 211 больных.

Охват тестирования населения

В течение 16 ноября в Украине провели 118 797 тестов на коронавирус различными способами, в частности:

методом ПЦР – 56132,

методом ИФА – 13840,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48825.

Ситуация в регионах

Вчера наибольшее количество новых больных коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549), Запорожской (1 084), Полтавской (1 000) областях и в Киеве (1 481).

Новые случаи заболевания в регионах за сутки:

Киев – 1 609 случаев;

Винницкая область – 733 случая;

Волынская область – 731 случай;

Днепропетровская область – 1 675 случаев;

Донецкая область – 1032 случая;

Житомирская область – 456 случаев;

Закарпатская область – 344 случая;

Запорожская область – 1 087 случаев;

Ивано-Франковская область – 642 случая;

Киевская область – 1069 случаев;

Кировоградская область – 131 случай;

Луганская область – 328 случаев;

Львовская область – 721 случай;

Николаевская область – 950 случаев;

Одесская область – 1 504 случая;

Полтавская область – 1 168 случаев;

Ровенская область – 738 случаев;

Сумская область – 385 случаев;

Тернопольская область – 367 случаев;

Харьковская область – 639 случаев;

Херсонская область – 337 случаев;

Хмельницкая область – 803 случая;

Черкасская область – 721 случай;

Черновицкая область – 199 случаев;

Черниговская область – 299 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика: За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали 3 263 417 жителям страны. 2 684 584 человека уже преодолели заболевание. Но умерли, к сожалению, 78 754 инфицированных.

С начала пандемии в Украине провели 15 348 780 ПЦР-тестирований.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал

Темпы вакцинации выросли

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 16 ноября, прививки против коронавируса получили 294 855 человек. 114 029 из них получили первую дозу вакцины, остальные 180 826 – вторую.

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Прививки проводилось 1 122 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 252 пунктах прививки и в 451 центре вакцинации населения.

Общее количество вакцинированных в стране

С начала вакцинальной кампании против коронавируса прививали 12 445 581 человека, 12 445 579 из них получили первую дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек.

Всего в стране провели 21 513 820 прививок, для этого использовались следующие препараты:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 040 712,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 237 540,

AstraZeneca – 1 529 804,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 129 658.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели ни одной дозы вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты . По меньшей мере "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

Записаться на вакцинацию – очень просто

Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. В крайнем случае можно просто прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.

Заметим, что для вакцинации необязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Наличие вакцины от COVID-19 можно проверить через чат-бот

Источник: 24 канал

Украинцы теперь имеют возможность проверить наличие и количество вакцин в пункте прививки. Сделать это можно с помощью специального чат-бота в телеграме. Он называется чат-бот "Медицинские закупки Украины". Чтобы попасть на него, следует перейти по ссылке.

Закроют ли продуктовые магазины для невакцинированных

Источник: "Сегодня"

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине ужесточают ограничения для непривитых. В то же время новых правил по посещению продуктовых магазинов пока не будет. Новых решений на этот счет пока не будут принимать. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Когда Киев покинет красную зону

Источник: 24 канал

Сейчас Киев находится в красной карантинной зоне. В Министерстве здравоохранения заявили, что пока об ослаблении ограничений в столице не говорится. В Киеве эпидемиологические показатели пока не свидетельствуют о стабилизации ситуации с коронавирусом.

В желтых зонах могут ужесточить правила карантина

Источник: 24 канал

Министерство здравоохранения хочет усилить карантин в Украине. В частности, в желтой зоне планируют ввести обязательный полный курс вакцинации – как для работников, так и для посетителей заведений.

Желтая зона в Украине: что известно По состоянию на 17 ноября в желтой карантинной зоне находятся только две области -- Закарпатская и Кировоградская. В ней COVID-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий не являются обязательными. Зато такие ограничения действуют в красной зоне.

Ситуация с COVID-19 во Львовской области

Источник: ZAXID.NET

С 15 ноября во Львовской области несколько уменьшилось количество новых случаев инфицирования коронавирусом. В течение трех дней выявляют до 1 000 больных, хотя до этого их было по 1,5 тысячи ежедневно. Кроме этого, наконец количество выписанных пациентов преобладает над новыми. Однако, по словам медиков, расслабляться пока рано.

Как получить тысячу гривен через приложение Дия

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский заявил, что украинцам, которые получили две дозы прививки от коронавируса, выплатят 1 тысячу гривен. Эти деньги можно будет получить через приложение Дия. По состоянию на 16 ноября официально не описали механизм получения денег, однако известно, что их невозможно будет получить наличными.

Детали о проекте "1 000 за вакцинацию"

Источник: телеграм Ярослава Железняка

Срок программы – с 19 декабря 2021 года до конца 2022 года. Обязательным критерием является то, что деньги смогут получить только предприятия, где есть по меньшей мере 5 сотрудников и уплачено ЕСВ за второй и третий кварталы 2021 года. На проект выделяют 3 миллиарда гривен на 2021 год. Распорядителем денежных средств будет Министерство экономики. Информации про 2022 год пока нет.

Садовый о пророссийской поддержке Стахива

Источник: фейсбук Андрея Садового

СБУ 16 ноября объявила о подозрении львовскому антивакцинатору и провокатору Остапу Стахиву. Ему на помощь выехал пророссийский "ковид-диссидент" Кирилл Стремоусов. Городской глава Андрей Садовый пожелал псевдоактивистам честного суда.

Студентам из Черновцов будут раздавать подарки за вакцинацию

Источник: фейсбук городской поликлиники №1 в Черновцах

Студентам, которые в праздник (День студента) вакцинируются от коронавируса в помещении областного центра "Юность Буковины", обещают подарки. При себе студенты должны иметь паспорт.

Новости о коронавирусе в мире 17 ноября

Распространение вируса в мире

Источник: Университета Джонса Хопкинса

С начала пандемии в мире зафиксировали более 254,5 миллиона больных коронавирусом. По состоянию на сегодня вирус унес жизни более 5,1 миллиона человек.

В страны с наибольшим количеством случаев заражения COVID-19 входят США, Великобритания, Россия, Турция, Германия и Украина.

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Лидер австрийских антивакцинаторов заразился коронавирусом

Источник: фейсбук Герберта Кикла

Герберт Кикл известен в Австрии непримиримой позицией против вакцинации и карантинных мероприятий, и считается одним из лидеров антивакцинаторского движения. Недавно он и сам заболел коронавирусом.

В США могут разрешить бустерные дозы для всех взрослых

Источник: New York Times

В США уже на этой неделе могут разрешить применение бустерных доз вакцин против COVID-19. Однако окончательное решение еще должно принять Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Как пишет авторитетное американское издание, FDA намерено разрешить бустеры в четверг, то есть 18 ноября.

В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

Источник: стопкоронавирус.рф

За сутки в России зафиксировали 1 247 смертей – это максимум за все время пандемии. Всего в стране от коронавируса умерло 259 084 человека. Отметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает также временно оккупированный украинский Крым.

В России похитили мобильный пункт вакцинации

Источник: Meduza

В Ленинградской области произошло курьезное преступление. Похитили фургон, служивший мобильным пунктом вакцинации. Машина, несмотря на высокую стоимость, не была застрахована.

Мюнхен отказался от традиционной рождественской ярмарки из-за COVID-19

Источник: The Guardian

Ежегодно Мюнхен организует традиционную рождественскую ярмарку – ее посещает примерно 3 миллиона человек. Однако не в этом году. Столица Баварии стала первым крупным городом Германии, который отказался от организации рождественской ярмарки. Все из-за "драматического" возрождения коронавируса.

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Исследование коронавируса

Коронавирус стал болезнью бедных людей, – ВОЗ

Источник: The Guardian

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 превратилась в пандемию для бедных стран и бедных людей.

Почему коронавирус опасен для людей с ожирением

Источник: Science Direct

Люди с избыточным весом входят в группу риска COVID-19, и это во многом связано с тем, что у таких пациентов обычно немало других сопутствующих заболеваний. Ученые из Бразилии выяснили, что причина также может быть в дисфункции кровеносных сосудов