Новости о коронавирусе 18 ноября
Снова в Украине больше инфицирований коронавирусом, чем выздоровлений
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 17 ноября, в Украине обнаружили 20 591 нового больного COVID-19. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 752 человек. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Днепропетровской области, где вчера умерли аж 103 инфицированных.
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За этот же период в больницы госпитализировали 3 907 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Тем временем выздоровели 19 633 больных.
Охват тестирования населения
В течение 17 ноября в Украине провели 114 199 тестов на коронавирус различными способами, в частности:
- методом ПЦР – 56 132,
- методом ИФА – 13 840,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 227.
Ситуация в регионах
Вчера наибольшее количество новых больных коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской (1 892), Полтавской (1 100), Запорожской (1 240), Донецкой (1 203) областях и в Киеве (1 483).
Новые случаи заболевания в регионах за сутки:
- Киев – 1 483;
- Винницкая область – 733;
- Волынская область – 731;
- Днепропетровская область – 1 892;
- Донецкая область – 1 203;
- Житомирская область – 816;
- Закарпатская область – 462;
- Запорожская область – 1 240;
- Ивано-Франковская область – 819;
- Киевская область – 976;
- Кировоградская область – 214;
- Луганская область – 330;
- Львовская область – 1 021;
- Николаевская область – 900;
- Одесская область – 1 055;
- Полтавская область – 1 100;
- Ровненская область – 656;
- Сумская область – 549;
- Тернопольская область – 467;
- Харьковская область – 759;
- Херсонская область – 370;
- Хмельницкая область – 941;
- Черкасская область – 729;
- Черновицкая область – 258;
- Черниговская область – 737.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал
В Украине сделали почти 300 тысяч прививок от коронавируса за минувшие сутки
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 17 ноября, прививки против коронавируса получили 297 832 человека. 108 754 из них получили первую дозу вакцины, остальные 189 078 – вторую. С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 554 335 человек, 12 554 333 из них получили первую дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал
Сколько поддельных сертификатов вакцинации обнаружили в Украине
Источник: Интерфакс-Украина
Заместительница министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала о количестве сообщений о подделке COVID-сертификатов, которые поступили в правоохранительные органы. По ее словам, их уже свыше 210 тысяч. В Минздраве Украины уточнили, что речь идет о мониторинге соцсетей, "который помог получить 210 тысяч упоминаний о возможности подделать COVID-сертификат". В результате мониторинга все сообщения передали в правоохранительные органы.
Рада упростила закупку кислородных станций: что теперь изменится
Источник: телеграм Верховной Рады
Парламентарии 18 ноября приняли закон №6293, который упрощает закупку кислородных станций и ускоряет оснащение ими больниц. На фоне пандемии коронавируса законодательная инициатива является чрезвычайно важной. За законопроект проголосовали сразу 339 народных избранников на заседании Рады.
Александр Омельченко заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии
Источник: 24 канал
Экс-мер Киева 83-летний Александр Омельченко заболел коронавирусом. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Виталий Кличко в начале пленарного заседания Киевского горсовета 18 ноября.
В Украине может появиться еще одна американская вакцина против COVID-19: производитель подал заявку
Источник: Deutsche Welle
Американская фармкомпания Novavax подала заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса в Европе. Вероятно, этот вопрос будет решен в течение нескольких недель. Если препарат зарегистрируют, то до конца года Украина должна получить 10 миллионов доз вакцины от Novavax.
К теме Почему вакцинация против коронавируса – это не о свободе выбора, а о спасенных жизнях
Новости о коронавирусе в мире 18 ноября
Распространение вируса в мире
Источник: Университета Джонса Хопкинса
С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 255,1 миллиона больных коронавирусом. По состоянию на сегодня вирус унес жизни более 5,1 миллиона человек.
В страны с наибольшим количеством случаев заражения COVID-19 входят США, Великобритания, Россия, Турция, Германия, Украина и Индия.