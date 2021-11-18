ЕС может одобрить Novavax, Омельченко заболел COVID: новости о коронавирусе 18 ноября

Снова в Украине больше инфицирований коронавирусом, чем выздоровлений. В Украине может появиться еще одна американская вакцина против COVID-19. Сколько поддельных сертификатов вакцинации обнаружили в Украине. Это последние новости о коронавирусе в Украине и мире 18 ноября.

Новости о коронавирусе 18 ноября

Снова в Украине больше инфицирований коронавирусом, чем выздоровлений

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 17 ноября, в Украине обнаружили 20 591 нового больного COVID-19. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 752 человек. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Днепропетровской области, где вчера умерли аж 103 инфицированных.

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За этот же период в больницы госпитализировали 3 907 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Тем временем выздоровели 19 633 больных.

Охват тестирования населения

В течение 17 ноября в Украине провели 114 199 тестов на коронавирус различными способами, в частности:

методом ПЦР – 56 132,

методом ИФА – 13 840,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 227.

Ситуация в регионах

Вчера наибольшее количество новых больных коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской (1 892), Полтавской (1 100), Запорожской (1 240), Донецкой (1 203) областях и в Киеве (1 483).

Новые случаи заболевания в регионах за сутки:

Киев – 1 483;

Винницкая область – 733;

Волынская область – 731;

Днепропетровская область – 1 892;

Донецкая область – 1 203;

Житомирская область – 816;

Закарпатская область – 462;

Запорожская область – 1 240;

Ивано-Франковская область – 819;

Киевская область – 976;

Кировоградская область – 214;

Луганская область – 330;

Львовская область – 1 021;

Николаевская область – 900;

Одесская область – 1 055;

Полтавская область – 1 100;

Ровненская область – 656;

Сумская область – 549;

Тернопольская область – 467;

Харьковская область – 759;

Херсонская область – 370;

Хмельницкая область – 941;

Черкасская область – 729;

Черновицкая область – 258;

Черниговская область – 737.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали 3 284 008 жителям страны. 2 704 217 человек уже преодолели заболевание. Но умерли, к сожалению, 79 506 инфицированных.С начала пандемии в Украине провели 15 348 780 ПЦР-тестирований.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал

В Украине сделали почти 300 тысяч прививок от коронавируса за минувшие сутки

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 17 ноября, прививки против коронавируса получили 297 832 человека. 108 754 из них получили первую дозу вакцины, остальные 189 078 – вторую. С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 554 335 человек, 12 554 333 из них получили первую дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал

Сколько поддельных сертификатов вакцинации обнаружили в Украине

Источник: Интерфакс-Украина

Заместительница министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала о количестве сообщений о подделке COVID-сертификатов, которые поступили в правоохранительные органы. По ее словам, их уже свыше 210 тысяч. В Минздраве Украины уточнили, что речь идет о мониторинге соцсетей, "который помог получить 210 тысяч упоминаний о возможности подделать COVID-сертификат". В результате мониторинга все сообщения передали в правоохранительные органы.

Рада упростила закупку кислородных станций: что теперь изменится

Источник: телеграм Верховной Рады

Парламентарии 18 ноября приняли закон №6293, который упрощает закупку кислородных станций и ускоряет оснащение ими больниц. На фоне пандемии коронавируса законодательная инициатива является чрезвычайно важной. За законопроект проголосовали сразу 339 народных избранников на заседании Рады.

Александр Омельченко заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии

Источник: 24 канал

Экс-мер Киева 83-летний Александр Омельченко заболел коронавирусом. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Виталий Кличко в начале пленарного заседания Киевского горсовета 18 ноября.

В Украине может появиться еще одна американская вакцина против COVID-19: производитель подал заявку

Источник: Deutsche Welle

Американская фармкомпания Novavax подала заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса в Европе. Вероятно, этот вопрос будет решен в течение нескольких недель. Если препарат зарегистрируют, то до конца года Украина должна получить 10 миллионов доз вакцины от Novavax.

К теме Почему вакцинация против коронавируса – это не о свободе выбора, а о спасенных жизнях

Новости о коронавирусе в мире 18 ноября

Распространение вируса в мире

Источник: Университета Джонса Хопкинса

С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 255,1 миллиона больных коронавирусом. По состоянию на сегодня вирус унес жизни более 5,1 миллиона человек.

В страны с наибольшим количеством случаев заражения COVID-19 входят США, Великобритания, Россия, Турция, Германия, Украина и Индия.