Новости о коронавирусе в Украине 19 ноября

Заболеваемость высокая: более 20 тысяч новых COVID-больных в сутки

Источник: Минздрав

За предыдущие сутки, 18 ноября, в Украине обнаружили 20 050 новых больных COVID-19. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 725 человек. За этот период в больницы госпитализировали 3 637 человек с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на наличие болезни.

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Тем временем выздоровели за сутки больше людей, чем заболели – 22 304 пациентов. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киеве (1782), Днепропетровской (1943), Запорожской (1187), Донецкой (1057) и Полтавской (1050) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1782 случая;

Винницкая область – 973 случая;

Волынская область – 589 случаев;

Днепропетровская область – 1943 случая;

Донецкая область – 1057 случаев;

Житомирская область – 509 случаев;

Закарпатская область – 514 случаев;

Запорожская область – 1187 случаев;

Ивано-Франковская область – 838 случаев;

Киевская область – 945 случаев;

Кировоградская область – 241 случай;

Луганская область – 278 случаев;

Львовская область – 1017 случаев;

Николаевская область – 909 случаев;

Одесская область – 916 случаев;

Полтавская область – 1050 случаев;

Ровненская область – 782 случая;

Сумская область – 662 случая;

Тернопольская область – 396 случаев;

Харьковская область – 726 случаев;

Херсонская область – 308 случаев;

Хмельницкая область – 818 случаев;

Черкасская область – 681 случай;

Черновицкая область – 237 случаев;

Черниговская область – 692 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Показатели тестирования

В течение 18 ноября в Украине провели 111 735 тестов на коронавирус различными способами, в частности:

методом ПЦР – 55 244,

методом ИФА – 14 346,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 145.

Общая статистика больных

За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали 3 304 058 раз.

2 726 521 человек уже преодолели заболевание.

Но умерли, к сожалению, 80 231 инфицированных.

Всего с начала пандемии в Украине провели 15 461 886 ПЦР-тестов.

Внимание! В НАН Украины заявили, что до конца года официальное число умерших от COVID-19 в Украине может достичь 100 тысяч. При этом реальное количество умерших от болезни украинцев минимум вдвое выше.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации: за все время сделали более 22 миллионов прививок

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине 294 320 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 102 857 человек, остальные 191 463 – вторую. Прививки проводились 1 085 мобильными бригадами по иммунизации, 3 254 пунктами прививки и 455 центрами вакцинации населения.

Внимание! В Минздраве отметили, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и у них не было ни одной дозы антиковидной вакцины.

Общая картина вакцинаций

С начала вакцинальной кампании привили 12 657 192 человека, из них:

получили одну дозу – 12 657 190 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека (двое из них вакцинировались за рубежом).

Как записаться на вакцинацию

Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис



Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача. Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi . В крайнем случае можно просто прийти и стать в живую очередь.Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал

Возможна повторная вспышка: Ляшко заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19

Источник: 24 канал

Виктор Ляшко 19 ноября заявил, что в течение 2 последних недель эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается. В частности, в течение суток 18 ноября выздоровело больше людей, чем обнаружили новых инфицированных. Глава Минздрава Украины отметил: сейчас фиксируют положительные тенденции. Кроме того, ожидают, что и в дальнейшем количество зараженных будет идти на спад.

Это фейк, – Ляшко об "анонимном пункте вакцинации" на Закарпатье

Источник: ТСН

Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что на Закарпатье якобы смогут анонимно вакцинироваться те, которые ранее купили сертификат. На самом деле "ковидная амнистия" будет действовать по другому механизму. Министр здравоохранения пояснил, что "ковидная амнистия" может быть по двум направлениям. Однако никакая анонимность не предусмотрена.

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Источник: "Факты"

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Новости о коронавирусе в мире 19 ноября

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Источник: Express

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Исследование коронавируса

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