За добу в Україні впала кількість госпіталізацій від COVID-19, але зросла смертність
Станом на 9 лютого в Україні зареєстрували 1 249 646 випадків зараження COVID-19, 2 656 з яких за минулу добу. Серед нових пацієнтів –157 дітей та 229 медпрацівників.
За минулу добу, 8 лютого, до лікарень госпіталізували 865 осіб хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання.
До теми Новини про коронавірус 8 лютого: скільки Україна отримає вакцин, причина виникнення COVID-19
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