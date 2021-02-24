Станом на 24 лютого в Україні зафіксували 1 317 694 випадки зараження коронавірусом. Серед 5 850 нових пацієнтів – 316 дітей та 271 медпрацівник.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за минулу добу до лікарень госпіталізували 3 049 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби. До теми Новини про коронавірус 23 лютого: COVID-вакцина вже в Україні, на Буковині посилили карантин Новина доповнюється...