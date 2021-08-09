Коронавирус унес жизни почти всех членов семьи антивакцинаторов

Живым остался лишь старший сын семьи антивакцинаторов. Сначала он потерял своего 73-летнего отца, далее 65-летнюю мать, а затем и 40-летнего брата всего через неделю после семейного ужина.

43-летний Фрэнсис Гонкалвес потерял всю свою семью из-за коронавируса. Причем все ее члены были ярыми противниками вакцинации.

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Смерть антивакцинаторов от коронавируса

Фрэнсис потерял трех самых близких ему людей в прошлом месяце в течение одной недели. Он пояснил, что все три его родственники, которые проживали в Португалии, отказались делать себе прививки против коронавируса, став жертвами антивакцинаторской пропаганды.

Мужчина считает, что вирус распространился среди родственников во время семейного ужина. Он теперь призывает других людей ни в коем случае не повторять страшных ошибок его семьи и не верить в теории заговора.

Если есть такая возможность, нужно обязательно вакцинировать себя и всех своих родных, независимо от того, насколько здоровыми и сильными они себя чувствуют,

– заявил мужчина.

Брат был абсолютно здоровым

Хотя у матери Фрэнсиса были хронические болезни, а его отец недавно лежал в больнице с камнями в почках, младший брат был абсолютно здоров. И смерть 40-летнего здорового мужчины больше всего шокировала Фрэнсиса. Он убежден, что никогда не встречал более здорового человека в своей жизни.

Фрэнсис уверен, что вакцина спасла бы жизнь его брату, который все свободное время проводил в спортзале, бегал, а последние 15 лет не выпил ни одного алкогольного напитка и ел только здоровую пищу.

Это не единичные случаи, когда люди, которые не верят в коронавирус или отвергают эффективность вакцин, умирают от него. Сегодня, 9 августа, стало известно о смерти Дика Фаррела, популярного радио- и телеведущего в США, который выступал против вакцинации. населения.