Это открытие поможет ученым лучше понять, как распространяется коронавирус COVID-19. Иммунолог из Университета Хоккайдо и Техасского университета A&M Коичи Кобаяси заявил, что обнаруженные учеными механизмы могут "предоставить новые молекулярные мишени для открытия лекарства"

Увага Как держать иммунитет в тонусе круглый год

Ученые наблюдали, как вирус SARS-CoV-2 изменяет экспрессию генов в иммунной системе пациентов с COVID-19 по сравнению с неинфицированными людьми. Для этого исследователи использовали биоинформатический подход – это полезный способ изучить функцию сложных клеточных сигнальных путей, запускающих иммунные реакции для борьбы с вредными бактериями и вирусами.

Как работает иммунная защита:

Молекулы класса I MHC являются центральным оружием иммунного ответа против вирусов.

Когда вирус заражает клетку, клетка способствует экспрессии вирусных антигенов на поверхности инфицированных клеток, привлекая внимание иммунных клеток, называемых цитотоксическими Т-клетками.

Эти иммунные клетки сосредотачиваются и уничтожают инфицированные клетки вместе с вторгающимся в них вирусом.

Исследовательская группа заразила линии клеток человека вирусом SARS-CoV-2, чтобы подтвердить свои выводы.

Как коронавирус ускользает от иммунитета

Результаты показали, что белок вируса SARS-CoV-2, называемый ORF 6, ингибирует белок клетки-хозяина (NLRC5), ответственный за активацию пути MHC класса I.

Это происходит двумя способами:

ORF6 препятствует передаче клеточных сигналов, что отключает экспрессию NLRC5. ORF6 блокирует функции NLRC5.

Известно, что другие инфекционные вирусы, включая ВИЧ и MERS, также направлены на путь MHC класса I. Исследователи считали, что SARS-CoV-2, вероятно, тоже, но это исследование является первым подтверждением.

Без активации пути MHC класса I вирусы в инфицированных клетках по существу скрыты от иммунной системы. Это помогает объяснить, почему вирус SARS-CoV-2 сохраняется в организме и почему он продолжает инфицироваться.

Дальнейшие исследования могут помочь найти лекарство, блокирующее активность вирусного белка ORF6. В случае успеха такое лекарство может побуждать иммунную систему хозяина избавиться от вируса, эффективно усиливая иммунные реакции.