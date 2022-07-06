Италию захлестнула новая волна коронавируса: новым штаммом инфицировались более миллиона человек

За прошедшие сутки в Италии зарегистрировали более 132 тысяч случаев коронавирусом. Суточный прирост заражений составляет около 100 тысяч инфицирования.

Коронавирус в Италии

Об этом сообщает итальянское информационное агентство со ссылкой на министерство здравоохранения . Там отметили, что в течение суток 5 июля в стране от коронавируса умерло 94 человека, это на 35 больше, чем 4 июля.

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Тогда было обнаружено 36 282 новых случаев COVID-19. При этом доля положительных тестов на коронавирус среди всех проведенных исследований почти не изменилась – 28,4% против 27,9%.

Последнее количество выявленных за сутки случаев коронавируса в Италии превышало 100 тысяч в феврале. В настоящее время в Италии больны COVID-19 1 087 272 человека. Всего с начала пандемии заразилось 18 938 771 человек, а число умерших составляет 168 698 человек.

Неожиданная волна коронавируса

Похожая ситуация и в других европейских странах, например во Франции 5 июля суточный прирост больных COVID-19 превысил 200 тысяч случаев.

Это создает большую нагрузку на местные системы здравоохранения. Потому что эксперты прогнозировали новые вспышки COVID-19 в холодное время года, а не летом, когда нет больших скоплений людей в закрытых помещениях.