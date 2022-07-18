Нулевая терпимость к COVID-19

К таким действиям китайские власти прибегли из-за политики нулевой толерантности к COVID-19. Они используют мгновенные локдауны, длительные карантины и массовое тестирование, Китай стал последней большой экономикой, которая все еще преследует цель ликвидации вспышек, несмотря на то, что эта стратегия наносит серьезный ущерб экономике.

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Китай сообщил о 648 заражениях в воскресенье, по сравнению с 450 днем ​​раньше. Большинство случаев были бессимптомными. Рост случаев привел к новым ограничениям на этой неделе в некоторых частях страны.

Какие регионы Китая отправили на карантин

Ланьчжоу, столица северо-западной провинции Ганьсу, приказала своим 4,4 миллиона жителям оставаться дома со среды, а один из уездов провинции Аньхой в пятницу был закрыт.

Бейхай в южном регионе Гуанси в субботу также объявил о карантине в части двух районов, где проживает более 800 000 человек.

Сейчас ситуация с профилактикой и контролем эпидемии в городе Бэйхай серьезна и сложна, а риск скрытой передачи в обществе высок,

– говорится в правительственном сообщении.

Ранее на этой неделе сталелитейный центр Уган в центральной провинции Хэнань объявил о трехдневном локдауне из-за одного случая COVID-19.