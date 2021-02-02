Минздрав может изменить план вакцинации, чтобы президент и премьер сделали прививки первыми. ЕС ввел новую зону карантина. В США количество вакцинированных от коронавируса превысило число заразившихся. ВОЗ дала оптимистичные прогнозы относительно пандемии COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 февраля.

Источник: 24 канал

Новости о коронавирусе в Украине 2 февраля

Ситуация с коронавирусом в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки, 1 января, в Украине обнаружили еще 2 394 больных коронавирусом. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 1 февраля: данные против антитела, когда Украина получит вакцину

Госпитализировали 833 пациента с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную болезнь. К сожалению, от недуга умерли еще 156 больных. Зато выздоровели 11 457 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Ситуация с тестированием: в течение суток украинские лаборатории провели 31 620 тестирований, в частности методом ПЦР – 16 589, а методом ИФА – 15 031. Всего с начала пандемии в Украине провели 6 274 464 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки: Киев – 285 случаев;

Винницкая область – 61 случай;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 104 случая;

Донецкая область – 55 случаев;

Житомирская область – 14 случаев;

Закарпатская область – 91 случай;

Запорожская область – 217 случаев;

Ивано-Франковская область – 278 случаев;

Киевская область – 120 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область – 38 случаев;

Львовская область – 114 случаев;

Николаевская область – 27 случаев;

Одесская область – 131 случай;

Полтавская область – 98 случаев;

Ровенская область – 54 случая;

Сумская область – 20 случаев;

Тернопольская область – 63 случая;

Харьковская область – 158 случаев;

Херсонская область – 19 случаев;

Хмельницкая область – 13 случаев;

Черкасская область – 157 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 7 случаев. *Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии коронавируса обнаружили у 1 223 879 жителей Украины. Из них 1 035 372 человека уже выздоровели. Но, к сожалению, 22 924 заболевших умерли от осложнений, вызванных болезнью.

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Минздрав может изменить план вакцинации, чтобы президент и премьер сделали прививки первыми

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Завтрака с 1+1 рассказал, что планирует вакцинироваться против коронавируса. По его словам, также хочет сделать прививку президент Владимир Зеленский. По мнению Степанова, если президент и премьер первыми сделают прививки, это поможет увеличить доверие к вакцинации.