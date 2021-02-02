Новости о коронавирусе 2 февраля: Минздрав может изменить план вакцинации, новый прогноз от ВОЗ
Минздрав может изменить план вакцинации, чтобы президент и премьер сделали прививки первыми. ЕС ввел новую зону карантина. В США количество вакцинированных от коронавируса превысило число заразившихся. ВОЗ дала оптимистичные прогнозы относительно пандемии COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 февраля.
Источник: 24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 2 февраля
Ситуация с коронавирусом в Украине
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки, 1 января, в Украине обнаружили еще 2 394 больных коронавирусом. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников.
Днем ранее Новости о коронавирусе 1 февраля: данные против антитела, когда Украина получит вакцину
Госпитализировали 833 пациента с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную болезнь. К сожалению, от недуга умерли еще 156 больных. Зато выздоровели 11 457 человек.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
Ситуация с тестированием: в течение суток украинские лаборатории провели 31 620 тестирований, в частности методом ПЦР – 16 589, а методом ИФА – 15 031. Всего с начала пандемии в Украине провели 6 274 464 ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 285 случаев;
- Винницкая область – 61 случай;
- Волынская область – 99 случаев;
- Днепропетровская область – 104 случая;
- Донецкая область – 55 случаев;
- Житомирская область – 14 случаев;
- Закарпатская область – 91 случай;
- Запорожская область – 217 случаев;
- Ивано-Франковская область – 278 случаев;
- Киевская область – 120 случаев;
- Кировоградская область – 12 случаев;
- Луганская область – 38 случаев;
- Львовская область – 114 случаев;
- Николаевская область – 27 случаев;
- Одесская область – 131 случай;
- Полтавская область – 98 случаев;
- Ровенская область – 54 случая;
- Сумская область – 20 случаев;
- Тернопольская область – 63 случая;
- Харьковская область – 158 случаев;
- Херсонская область – 19 случаев;
- Хмельницкая область – 13 случаев;
- Черкасская область – 157 случаев;
- Черновицкая область – 159 случаев;
- Черниговская область – 7 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Минздрав может изменить план вакцинации, чтобы президент и премьер сделали прививки первыми
Источник: 24 канал
Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Завтрака с 1+1 рассказал, что планирует вакцинироваться против коронавируса. По его словам, также хочет сделать прививку президент Владимир Зеленский. По мнению Степанова, если президент и премьер первыми сделают прививки, это поможет увеличить доверие к вакцинации.
Ни одна область не соответствует красной зоне карантина, – Степанов
Источник: 24 канал
Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о возвращении в Украину адаптивного карантина. Пока ни один регион не попадает в красную зону. Сейчас все области находятся в желтых и зеленых зонах.
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Новости о коронавирусе в мире 2 февраля
Статистика заболеваемости в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зарегистрировали свыше 103 миллионов зараженных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более 57 миллионов уже выздоровели, но 2 239 649 пациентов скончались.
К концу лета Меркель пообещала всем немцам вакцину против COVID-19
Источник: Укринформ
Канцлер Ангела Меркель заявила, что уже до конца лета 2021 года каждый желающий немец сможет получить вакцину против коронавируса. Вакцины должно хватить для всех 73 миллионов взрослых жителей Германии.
Темно-красный на карте: ЕС ввел новую зону карантина
Источник: Совет Евросоюза
В понедельник, 1 февраля, Совет Евросоюза добавил новый цвет к зонам карантинных ограничений – темно-красный. Ранее их было только 5: красный, оранжевый, желтый, зеленый и серый. В темно-красную зону будут попадать регионы, где будут фиксировать значительную активность коронавируса.
В США число вакцинированных от коронавируса превысило число заразившихся
Источник: Bloomberg
В США самые быстрые темпы вакцинации против коронавируса в мире. Сейчас количество вакцинированных больше, чем официально подтвержденных случаев инфицирования. С начала массовой иммунизации 1 или 2 дозы вакцины получили уже 26,5 миллионов жителей США. В то время, как общее количество зарегистрированных больных COVID-19 в стране составляет 26,3 миллиона.
ВОЗ дала оптимистичные прогнозы относительно пандемии COVID-19
Источник: ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции из-за уменьшения количества больных COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебреэсус рассказал, что третью неделю подряд число случаев заражения коронавирусом во всем мире уменьшается. В то же время в некоторых странах заболеваемость все еще растет, но на глобальном уровне ситуация обнадеживающая.
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