В Украине высокий показатель пациентов с коронавирусом, требующих госпитализации, так за минувшие сутки в больницы попали более 2 тысяч пациентов с симптоматикой COVID-19. Украина готовится к старту вакцинации. Сегодня сообщили, какими препаратами будут осуществлять прививки в первую очередь. В мире активно идет массовая вакцинация. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 февраля.

Источник: 24 канал

Новости о коронавирусе в Украине 3 февраля

Днем ранее Новости о коронавирусе 2 февраля: 55 последствий COVID-19, новый прогноз от ВОЗ

Актуальная статистика

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 3 февраля в Украине за сутки зарегистрировали 3 285 новых больных COVID-19, среди них 156 детей и 186 медработников. В течение суток в больницы госпитализировали 2 159 человек с подтвержденным коронавирусом или выраженными симптомами, которые нуждались в медицинской помощи.

Кроме количества госпитализаций, в Украине выросла и смертность. Так, со вчерашнего дня на территории страны зарегистрировали еще 165 летальных случаев среди больных коронавирусом.

Зато тех, кто выздоровел снова больше, чем новых инфицированных – 10 101 против 3 285.

Количество проведенных тестов

Ситуация с тестированием несколько улучшилась. За указанный период в Украине осуществили 43 643 теста на коронавирус. Из них методом ПЦР – 25 235, а методом ИФА – 18 408.

С начала пандемии в Украине провели всего 6 299 699 тестов методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 330 случаев;

Винницкая область – 192 случая;

Волынская область – 94 случая;

Днепропетровская область – 122 случая;

Донецкая область – 102 случая;

Житомирская область – 62 случая;

Закарпатская область – 129 случаев;

Запорожская область – 211 случаев;

Ивано-Франковская область – 298 случаев;

Киевская область – 164 случая;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 61 случай;

Львовская область – 182 случая;

Николаевская область – 65 случаев;

Одесская область – 177 случаев;

Полтавская область – 192 случая;

Ровненская область – 101 случай;

Сумская область – 74 случая;

Тернопольская область – 120 случаев;

Харьковская область – 230 случаев;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 0 случаев;

Черкасская область – 98 случаев;

Черновицкая область – 165 случаев;

Черниговская область – 53 случая.

* В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Общая статистика заболеваемости COVID-19 в Украине: По состоянию на 3 февраля в Украине зарегистрировали 1 227 164 пациента.

1 045 473 из них уже выздоровели.

Умерли от осложнений болезни 23 089 пациентов с COVID-19.

За сутки в Хмельницкой области не обнаружили ни одного инфицированного

За прошедшие сутки, 2 февраля, в Хмельницкой области не зарегистрировали ни одного пациента с COVID-19. Зато выздоровели еще 175 человек.

Так, согласно данным СНБО, со вчерашнего ни у одного жителя Хмельницкой области коронавирус не подтвердили.

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Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала

Минздрав ввел модуль иммунизации

Источник: 24 канал

Министерство здравоохранения ввело модуль иммунизации населения Украины. Он необходим для хранения данных о COVID-вакцинации.

Модуль будет иметь все необходимые международные стандарты хранения данных, об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

Сначала украинцев будут прививать вакциной Pfizer, а затем – AstraZeneca

Вакцинация в Украине против коронавируса начнется в феврале 2021 года. Сначала в страну поступит партия вакцин от Pfizer-BioNTech.

Источник: "Прямий"

В эфире телеканала "Прямий" главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал о порядке поставки вакцин в Украину.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Статистика заболеваемости в мире 3 февраля

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 103 миллионов инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них около 58 миллионов уже выздоровели, но 2 254 172 пациента умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Эксперты ВОЗ посетили лабораторию в Ухане

Источник: AFP

Утром 3 февраля инспекторы ВОЗ посетили вирусологическую лабораторию в китайском городе Ухань. Которая, согласно противоречивой теории, могла стать источником коронавируса.

Эксперты ВОЗ провели в институте почти 4 часа. Позже Дашак написал в твиттере, что это была "чрезвычайно важная и откровенная дискуссия".

ВОЗ: Если большинство мира не вакцинируется против COVID-19, это приведет к новым мутациям

Источник: Foreign Policy

Слабое сотрудничество между странами является серьезным препятствием на пути к вакцинации, которая необходима для завершения пандемии.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что при увеличении количества вариантов вакцин против коронавируса, производственные мощности могут удовлетворить лишь небольшую часть глобальных потребностей.

Важная справка о вакцинации против COVID-19 в мире: В общем 7 вакцин доступны для общего пользования в ограниченных количествах по меньшей мере в 66 странах.

США, Великобритания, Израиль и страны ЕС уже начали вакцинацию населения.

По состоянию на 3 февраля в 66 странах мира ввели уже более 66 миллионов доз.

Вакцины распределены неравномерно между странами.

Гражданам некоторых государств, возможно, придется ждать вакцину до 2022 года или даже дольше. Информация согласно расследованию издания Bloomerg.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Людям с коронавирусом нельзя близко контактировать с домашними животными

Источник: CNN

Нет доказательств того, что домашние животные участвуют в распространении коронавируса и могут заразить человека. Однако они могут заразиться сами и возможно даже пострадать от инфекции.