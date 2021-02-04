В Украине продлили карантин до 30 апреля. В больнице Запорожья произошел пожар: есть жертвы. Одна доза вакцины Pfizer может гарантировать 90% защиты от COVID-19 на 21-й день. К концу лета все французы получат вакцину против коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 февраля.

Источник: 24 канал

Новости о коронавирусе в Украине 3 февраля

Статистика COVID-19

Источник: аппарат СНБО Украины

За минувшие сутки в Украине обнаружили 5 082 больных коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 1 232 246 случаев заражения.

Днем ранее Новости о коронавирусе 3 февраля: модуль иммунизации в Украине, важное заявление ВОЗ по вакцинации

Вследствие осложнений болезни умерли еще 140 пациентов, в результате чего общее количество летальных случаев возросло до 23 229.

Зато выздоровели от коронавируса еще 9 933 пациента. В общем, с начала эпидемии COVID-19 побороли коронавирусную инфекцию 1 055 406 жителей Украины.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 342 случая;

Винницкая область – 235 случаев;

Волынская область – 112 случаев;

Днепропетровская область – 223 случая;

Донецкая область – 159 случаев;

Житомирская область – 282 случая;

Закарпатская область – 299 случаев;

Запорожская область – 253 случая;

Ивано-Франковская область – 354 случая;

Киевская область – 189 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 77 случаев;

Львовская область – 308 случаев;

Николаевская область – 97 случаев;

Одесская область – 163 случая;

Полтавская область – 160 случаев;

Ровненская область – 173 случая;

Сумская область – 133 случая;

Тернопольская область – 222 случая;

Харьковская область – 299 случаев;

Херсонская область – 55 случаев;

Хмельницкая область – 429 случаев;

Черкасская область – 182 случая;

Черновицкая область – 177 случаев;

Черниговская область – 134 случая.

В Хмельницкой области резкий рост заболеваемости COVID-19: вчера 0 случаев, сегодня 429

Источник: телеграм Минздрава

В Хмельницкой области резкий прирост больных коронавирусом. Сегодня зарегистрировали 429 новых заражений, в то время, как вчера не было ни одного больного.

Когда в Украине победят коронавирус: версия от Шмыгаля

Источник: 24 канал

В Украине сейчас идет активная борьба с COVID-19. Как считает глава украинского правительства Денис Шмыгаль, вероятно, что болезнь в стране преодолеют в 2021 году. "Ожидаем победы в этом году. Но апрель – это такой показатель. Будет видно, как мы будем двигаться дальше", – заявил он.

Карантин продлят до 30 апреля

Адаптивный карантин, который действует сейчас в стране, продлят до 30 апреля. Но это не окончательная дата. Вероятно, что ограничения будут продолжаться и в дальнейшем.

Условия карантина могут изменять в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

В больнице Запорожья произошел пожар: есть жертвы

Источник: ГСЧС

В Запорожье в ночь на 4 февраля горело реанимационное отделение инфекционной больницы, где лечились больные коронавирусом. 4 человека погибли, из них 3 пациентов и 1 врач. Погибшим было 91, 76, 64 и 26 лет. Глава ОГА Александр Старух отметил, что во время возгорания эти пациенты проходили процедуру искусственной вентиляции легких. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Еще 2 медика пострадали. Из-за пожара открыли уголовное дело.

К теме Степанов срочно выехал в Запорожье, где пожар в больнице унес 4 жизни

Новости о коронавирусе в мире 3 февраля

Источник: аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали более 104 миллионов зараженных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более 58 миллионов уже выздоровели, но 2 269 789 пациентов умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Макрон заверил, что к концу лета все французы получат вакцину против коронавируса

Источник: телеканал TF1

Во Франции до конца лета хотят вакцинировать против коронавируса всех желающих. Но пока этому препятствует ограниченный доступ к препаратам. Однако в феврале – марте вакцины начнут производить на 4 предприятиях Франции.

В Турции обнаружили 3 варианта мутировавшего коронавируса

Источник: твиттер Фахреттина Коджи

В Турции обнаружили 3 варианта мутации СOVID-19: "британский", "южноафриканский" и "бразильский" штаммы.

Коронавирус в России: умерли более 75 тысяч человек

Источник: стопкоронавирус.рф

По состоянию на 4 февраля в России зарегистрировали 3 917 918 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 16 714 случаев заражения. За минувшие сутки в результате коронавируса в России умер 521 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 75 205. За этот период выздоровели 24 546 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 3 389 913 граждан.

К теме Мы вместе с Украиной, – в ВОЗ отреагировали на смертельный пожар в больнице в Запорожье

Исследования коронавируса

Как изменилась смертность пациентов с тяжелым течением коронавируса с начала пандемии

Источник: NHS

Благодаря тому, что в арсенале врачей появилось гораздо больше средств для спасения жизней, общая смертность пациентов в отделениях интенсивной терапии постепенно снижается. Анализ данных выявил положительную тенденцию: если в начале пандемии смертность пациентов в реанимациях достигала 60%, то к маю она снизилась до 42%, а к октябрю – до 36%. Максимально низкой смертность больных с тяжелым течением COVID-19 была зафиксирована в июле-июне – 27%. Это общемировые показатели, которые отличаются от показателей в разных странах и популяциях. Так, в Европе средняя смертность пациентов в реанимациях составляет 33,4%, в США – 40%. А на Ближнем Востоке – в Иране, Кувейте, Йемене, – 61,9%. В то же время в Австралии смертность тяжелых больных с COVID-19 беспрецедентно низкая – всего 10,6%.

Люди какого возраста больше всего распространяют коронавирус

Источник: Science

До недавнего времени считалось, что главными распространителями SARS-Cov-2 являются дети. Оказалось, что наибольшую угрозу представляют люди молодого и среднего возраста, то есть самый активный слой населения.

Одна доза вакцины Pfizer может гарантировать 90% защиты от COVID-19 на 21-й день

Источник: The Guardian

Наибольшую защиту вакцина против коронавируса Pfizer/BioNTech обеспечивает на 21-й день после прививки. Однако первые две недели после вакцинации ее эффективность является почти нулевой.