По состоянию на 5 февраля в Украине зафиксировали 1 237 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество бессимптомных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличивается. Виктор Ляшко утверждает, что Украина имеет все условия для хранения вакцины Pfizer. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 5 февраля

Статистика COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

По состоянию на 5 февраля в Украине обнаружили 1 237 169 больных COVID-19. Среди новых пациентов – 230 детей и 222 медработника.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 321 случай;

Винницкая область – 271 случай;

Волынская область – 127 случаев;

Днепропетровская область – 287 случаев;

Донецкая область – 146 случаев;

Житомирская область – 162 случая;

Закарпатская область – 209 случаев;

Запорожская область – 334 случая;

Ивано-Франковская область – 433 случая;

Киевская область – 272 случая;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 39 случаев;

Львовская область – 406 случаев;

Николаевская область – 160 случаев;

Одесская область – 157 случаев;

Полтавская область – 173 случая;

Ровненская область – 163 случая;

Сумская область – 81 случай;

Тернопольская область – 174 случая;

Харьковская область – 190 случаев;

Херсонская область – 47 случаев;

Хмельницкая область – 231 случай;

Черкасская область – 144 случая;

Черновицкая область – 270 случаев;

Черниговская область – 101 случай.

Общая статистика заболеваемости COVID-19

По состоянию на 5 февраля в Украине зарегистрировали 1 237 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1 063 591 пациент уже преодолел болезнь. Впрочем, к сожалению, 22 707 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных болезнью.

Когда в регионах Украины будут вводить красную зону карантина

Во время часа вопросов к правительству 5 февраля министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что карантин в Украине будут усиливать локально.

Степанов отметил, что если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу, то регион будет отнесено к красному уровню эпидемиологической опасности.

Об этом могут свидетельствовать следующие показатели:

65% заполненных коек с проведенным кислородом;

рост количества госпитализированных более чем на 50% в течение 7 дней.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

Когда в Украине планируют завершить вакцинацию против COVID-19

Украина планирует начать вакцинацию населения против коронавируса в феврале 2021 года. В Министерстве здравоохранения уверены, что с иммунизацией справятся до конца года.

"Относительно окончания процесса вакцинации – мы планируем завершить до конца 2021 года. У нас не предполагается никаких сбоев по поставкам вакцин", – сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Как в Украине будут хранить вакцины против коронавируса

Одна из вакцин против коронавируса, которая сейчас зарегистрирована в мире, должна храниться при температуре до -80 ° C. Ляшко заверил, что Украина имеет условия для ее хранения.

Вакцина от Pfizer – это мРНК вакцина, которая на национальных складах должна храниться при температуре до -80 ° C. Другие вакцины, зарегистрированные сейчас в мире, требуют от +2 до + 8 ° C.

Степанов оценил действия Минздрава в борьбе с коронавирусом

Министерство здравоохранения достигло высоких результатов в борьбе с коронавирусом. Это позволило спасти много жизней украинцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

Степанов считает, что главная цель на этом этапе пандемии достигнута. Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности от коронавируса.

Новости о коронавирусе в мире 5 февраля

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 104 миллионов инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более чем 58 миллионов уже выздоровели, но 2 285 039 пациентов умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Ученые из Китая призвали ВОЗ исследовать происхождение коронавируса в других странах

Китайские ученые призывают Всемирную организацию здравоохранения исследовать происхождение коронавируса и за пределами КНР. Ведь случаи коронавируса зафиксировали "в других странах еще до вспышки в Ухане".

Президент Китайской ассоциации вакцинной промышленности Фен Дуоцзя заявил, что ВОЗ должна исследовать происхождение коронавируса и в других странах, поскольку это глобальная пандемия.

По его мнению, найти источник коронавируса в Ухане "научно невозможно", поскольку "были случаи, обнаруженные в других странах еще до сообщения о возгорании в Ухане".

Количество бессимптомных случаев COVID-19 увеличивается

Ученые проанализировали, как часто встречались бессимптомные случаи COVID-19 у людей, въезжающих в Китай с апреля по октябрь 2020 года. Оказалось, что количество таких людей постоянно растет.

С апреля по октябрь 2020 года в Китай из других стран въехало около 19 миллионов человек из 89 стран. Положительные тесты на коронавирус были у 0,016% из них. Процент инфицированных людей был сравнительно стабильным в течение этих шести месяцев. Однако в этот период количество бессимптомных случаев среди них увеличилось с 27,8% до 59,4% (всего за период исследования – в 52%).

Нынешние темпы вакцинации позволят миру вернуться к нормальной жизни через 7 лет

Источник: Bloomberg

Нынешние темпы вакцинации от COVID-19 позволят миру вернуться к нормальной жизни в лучшем случае через 7 лет. Для этого нужно будет сделать прививки 75% населения планеты.

Сейчас в среднем ежесуточно вакцинацию от коронавируса делают примерно 4,5 миллиона человек. Для глобальных результатов нужно много времени. Пока что самый высокий процент вакцинации фиксируют в Израиле. Такие темпы позволят местным жителям вернуться к нормальной жизни через 2 месяца.



Новый штамм COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В России заболело почти 4 миллиона человек

По состоянию на 5 февраля в России зарегистрировали 3 934 606 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 16 688 случаев инфицирования.

Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2 032), Петербурге (+1 463), Подмосковье (+946), а также в Нижегородской области (+473). За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 527 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 75 732.

За этот период выздоровели 23 582 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 3 413 495 граждан.