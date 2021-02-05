Новости о коронавирусе 5 февраля: вакцинация в Украине, бессимптомный COVID-19
По состоянию на 5 февраля в Украине зафиксировали 1 237 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество бессимптомных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличивается. Виктор Ляшко утверждает, что Украина имеет все условия для хранения вакцины Pfizer. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 февраля.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 5 февраля
Статистика COVID-19
Источник: Аппарат СНБО Украины
По состоянию на 5 февраля в Украине обнаружили 1 237 169 больных COVID-19. Среди новых пациентов – 230 детей и 222 медработника.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 321 случай;
- Винницкая область – 271 случай;
- Волынская область – 127 случаев;
- Днепропетровская область – 287 случаев;
- Донецкая область – 146 случаев;
- Житомирская область – 162 случая;
- Закарпатская область – 209 случаев;
- Запорожская область – 334 случая;
- Ивано-Франковская область – 433 случая;
- Киевская область – 272 случая;
- Кировоградская область – 25 случаев;
- Луганская область – 39 случаев;
- Львовская область – 406 случаев;
- Николаевская область – 160 случаев;
- Одесская область – 157 случаев;
- Полтавская область – 173 случая;
- Ровненская область – 163 случая;
- Сумская область – 81 случай;
- Тернопольская область – 174 случая;
- Харьковская область – 190 случаев;
- Херсонская область – 47 случаев;
- Хмельницкая область – 231 случай;
- Черкасская область – 144 случая;
- Черновицкая область – 270 случаев;
- Черниговская область – 101 случай.
Общая статистика заболеваемости COVID-19
По состоянию на 5 февраля в Украине зарегистрировали 1 237 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1 063 591 пациент уже преодолел болезнь. Впрочем, к сожалению, 22 707 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных болезнью.
Когда в регионах Украины будут вводить красную зону карантина
Во время часа вопросов к правительству 5 февраля министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что карантин в Украине будут усиливать локально.
Степанов отметил, что если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу, то регион будет отнесено к красному уровню эпидемиологической опасности.
Об этом могут свидетельствовать следующие показатели:
- 65% заполненных коек с проведенным кислородом;
- рост количества госпитализированных более чем на 50% в течение 7 дней.
Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала
Когда в Украине планируют завершить вакцинацию против COVID-19
Украина планирует начать вакцинацию населения против коронавируса в феврале 2021 года. В Министерстве здравоохранения уверены, что с иммунизацией справятся до конца года.
"Относительно окончания процесса вакцинации – мы планируем завершить до конца 2021 года. У нас не предполагается никаких сбоев по поставкам вакцин", – сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Как в Украине будут хранить вакцины против коронавируса
Одна из вакцин против коронавируса, которая сейчас зарегистрирована в мире, должна храниться при температуре до -80 ° C. Ляшко заверил, что Украина имеет условия для ее хранения.
Степанов оценил действия Минздрава в борьбе с коронавирусом
Министерство здравоохранения достигло высоких результатов в борьбе с коронавирусом. Это позволило спасти много жизней украинцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.
Степанов считает, что главная цель на этом этапе пандемии достигнута. Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности от коронавируса.
Новости о коронавирусе в мире 5 февраля
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зарегистрировано более 104 миллионов инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более чем 58 миллионов уже выздоровели, но 2 285 039 пациентов умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.
Ученые из Китая призвали ВОЗ исследовать происхождение коронавируса в других странах
Китайские ученые призывают Всемирную организацию здравоохранения исследовать происхождение коронавируса и за пределами КНР. Ведь случаи коронавируса зафиксировали "в других странах еще до вспышки в Ухане".
Президент Китайской ассоциации вакцинной промышленности Фен Дуоцзя заявил, что ВОЗ должна исследовать происхождение коронавируса и в других странах, поскольку это глобальная пандемия.
По его мнению, найти источник коронавируса в Ухане "научно невозможно", поскольку "были случаи, обнаруженные в других странах еще до сообщения о возгорании в Ухане".
Количество бессимптомных случаев COVID-19 увеличивается
Ученые проанализировали, как часто встречались бессимптомные случаи COVID-19 у людей, въезжающих в Китай с апреля по октябрь 2020 года. Оказалось, что количество таких людей постоянно растет.
С апреля по октябрь 2020 года в Китай из других стран въехало около 19 миллионов человек из 89 стран. Положительные тесты на коронавирус были у 0,016% из них. Процент инфицированных людей был сравнительно стабильным в течение этих шести месяцев. Однако в этот период количество бессимптомных случаев среди них увеличилось с 27,8% до 59,4% (всего за период исследования – в 52%).
Нынешние темпы вакцинации позволят миру вернуться к нормальной жизни через 7 лет
Источник: Bloomberg
Нынешние темпы вакцинации от COVID-19 позволят миру вернуться к нормальной жизни в лучшем случае через 7 лет. Для этого нужно будет сделать прививки 75% населения планеты.
Сейчас в среднем ежесуточно вакцинацию от коронавируса делают примерно 4,5 миллиона человек. Для глобальных результатов нужно много времени. Пока что самый высокий процент вакцинации фиксируют в Израиле. Такие темпы позволят местным жителям вернуться к нормальной жизни через 2 месяца.
Новый штамм COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В России заболело почти 4 миллиона человек
По состоянию на 5 февраля в России зарегистрировали 3 934 606 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 16 688 случаев инфицирования.
Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2 032), Петербурге (+1 463), Подмосковье (+946), а также в Нижегородской области (+473). За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 527 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 75 732.
За этот период выздоровели 23 582 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 3 413 495 граждан.
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