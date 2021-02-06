В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 4310 человек. В ВОЗ сообщили, что количество людей, которые сделали прививку от коронавируса в мире превысило количество инфицированных. Китай одобрил широкое использование вакцины Sinovac. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 6 февраля

Статистика COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

За все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболело 1 241 479 человек. За прошедшие сутки, 5 февраля, зафиксировано 4310 новых больных.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 241 479 человек;

выздоровело – 1 070 749 человек;

летальных случаев – 23 516.

Статистика распространения коронавируса в Украине за 5 февраля

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 212 случаев;

Винницкая область – 247 случаев;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 306 случаев;

Донецкая область – 125 случаев;

Житомирская область – 124 случая;

Закарпатская область – 221 случай;

Запорожская область – 227 случаев;

Ивано-Франковская область – 498 случаев;

Киевская область – 295 случаев;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 54 случая;

Львовская область – 286 случаев;

Николаевская область – 82 случая;

Одесская область – 176 случаев;

Полтавская область – 111 случаев;

Ровенская область – 111 случаев;

Сумская область – 97 случаев;

Тернопольская область – 120 случаев;

Харьковская область – 225 случаев;

Херсонская область – 67 случаев;

Хмельницкая область – 132 случая;

Черкасская область – 111 случаев;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с тестированием в Украине

В Украине за минувшие сутки, 5 февраля, осуществлено 41 410 тестирований (методом ПЦР – 25 590, методом ИФА – 15 820).

Всего с начала пандемии проведено 6 376 032 ПЦР-тестирования.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Партнерские роды разрешены в Украине во время пандемии

В Украине нет запретов касательно партнерских родов из-за пандемии коронавирусной инфекции, как во многих странах. Однако для этого нужно сделать тест на антиген к "ковиду".

"Никаких ограничений не было установлено в нашем государстве. Единственная вещь, которая существовала, – при доступе в учреждение здравоохранения надо было сделать тест", – заявил глава Минздрава.

По его словам, быстрые тесты на антиген делают за 15 минут. "Все эти тесты купленные за государственный счет, почти 6 миллионов тестов, которые распределены по больницам, в родильные дома именно для проведения таких вещей", – добавил он.

Новости о коронавирус в мире 6 февраля

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 105 миллионов инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более чем 58,6 миллионов уже выздоровели, но 2 299 992 пациента умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

В мире от COVID-19 вакцинировались больше людей, чем заболели

По данным главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, количество людей, которые сделали прививку от коронавируса в мире превысило количество инфицированных. В то же время он отметил, что еще почти 130 стран до сих пор не сделали ни одной вакцины своим гражданам.

Глава ВОЗ добавил, что если не убить вирус в каждой стране, мир может вернуться к начальному этапу, а новые штаммы коронавируса научатся "обходить" вакцину.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Китай одобрил вакцину Sinovac

Китай одобрил вакцину против коронавирусной инфекции Sinovac Biotech для широкого общего пользования.

Вакцину CoronaVac одобрили на основании результатов последних клинических испытаний за рубежом, несмотря на то, что окончательные данные по итогам анализа испытаний еще не получены. Добавим, что препарат ранее применяли в Китае в программе вакцинации для категорий населения, которые находились в группе высокого риска заражения коронавирусной инфекцией.

Это уже вторая вакцина против COVID-19, которую в Китае одобрили для массового пользования. До этого, в конце декабря 2020 года в Китае разрешили использование вакцины Sinopharm.

В Израиле подтвердили, что массовая вакцинация снижает распространение коронавируса

В Израиле подтвердили, что через три недели после начала вакцинации против коронавирусной инфекции уменьшилось количество новых больных и госпитализаций.

По состоянию на 6 февраля, Израиль стал страной с наибольшим процентом вакцинированного населения. Массовые прививки против коронавируса страна начала 20 декабря