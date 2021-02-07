По состоянию на 7 февраля в Украине зафиксировали 3 370 случаев заражения коронавирусной болезнью. Ученые заявили о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от южноафриканского штамма коронавируса. Медики в Японии жалуются на травлю и оскорбительные телефонные звонки. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 7 февраля

Статистика COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

По состоянию на 7 февраля в Украине в целом 1 244 849 человек получили подтверждение относительно заражения коронавирусной болезнью. За минувшие сутки это количество увеличилось на 3 370.

Что было в предыдущие сутки Новости о коронавирусе 6 февраля: Китай одобрил Sinovac, вакцинация в мире

Кроме того, госпитализированы 1 869 человек. К сожалению, за прошедшие сутки умер от осложнений 81 человек, выздоровели – 2 297 пациентов. Добавим, что за сутки осуществлено 19 500 тестирований (методом ПЦР – 15 690, методом ИФА – 3 810).

За все время пандемии в Украине:

заболели – 1 244 849 человек;

выздоровели – 1 073 046 человек;

летальных исходов – 23 597;

проведено ПЦР-тестов – 6 391 722.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г. Киев (197).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 197 случаев;

Винницкая область – 184 случая;

Волынская область – 48 случаев;

Днепропетровская область – 198 случаев;

Донецкая область – 188 случаев;

Житомирская область – 137 случаев;

Закарпатская область – 169 случаев;

Запорожская область – 86 случаев;

Ивано-Франковская область – 454 случая;

Киевская область – 176 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 202 случая;

Николаевская область – 118 случаев;

Одесская область – 212 случаев;

Полтавская область – 37 случаев;

Ровненская область – 73 случая;

Сумская область – 134 случая;

Тернопольская область – 117 случаев;

Харьковская область – 164 случая;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 97 случаев;

Черкасская область – 20 случаев;

Черновицкая область – 185 случаев;

Черниговская область – 85 случаев.

Коронавирус в ВСУ

Источник: командование Медицинских сил ВСУ

За 6 февраля в рядах ВСУ обнаружили только 7 новых случаев коронавируса. Это значительно меньше, чем за предыдущие сутки. Тогда COVID-19 диагностировали сразу у 51 военного.

Болезнь, к сожалению, унесла 43 жизни. Пока COVID-19 болеет 671 военный и работник ВСУ. На изоляции (в частности, самоизоляции) находится 61 человек.

За минувшие сутки заболевание подтвердили у 7 больных. В медучреждениях из них лечатся 3 человека. Все – в Житомирском военном госпитале. Состояние здоровья больных удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Остальных больных лечатся дома – под наблюдением медиков.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 7 февраля

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 105,5 миллиона инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более чем 58,9 миллиона уже выздоровели, но 2 309 816 пациентов умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Канцлер Австрии готов сделать прививку российским "Спутником", но при условии

Источник: Welt am Sonntag

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов сделать прививку российской вакциной против коронавируса "Спутник V", но при условии, если ее зарегистрируют в ЕС.

Канцлер Австрии объяснил, что в случае регистрации в ЕС российского "Спутника V", а также китайской вакцины, Австрия "бесспорно попытается предоставить производственные мощности соответствующих национальных компаний для их производства".



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Японии травят медиков из-за коронавируса

Источник: NHK News

В Японии зафиксировали немало случаев дискриминации медицинских работников из-за их борьбы с коронавирусной инфекцией.

Среди 698 случаев некоторые из медиков сообщили, что им отказывали в парикмахерских и других заведениях по той причине, что они работают в учреждениях здравоохранения. Некоторые рассказывали, что получали надоедливые и оскорбительные телефонные звонки от соседей, если у них подтверждали коронавирус. О подобных случаях сообщалось в масштабах всей страны, и они касались безосновательной дискриминации, которая могла бы психологически навредить работникам.

Ученые заявили о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР

Источник: Financial Times

Вакцина, которую разработала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, обеспечивает лишь ограниченную защиту от заболеваний, вызванных южноафриканским вариантом COVID-19.

Издание Financial Times провело собственное исследование, в котором приняли участие 2 тысячи человек. Испытание показало, что инъекция вакцины от AstraZeneca, скорее всего, не обеспечивает защиту при легком и умеренном течении болезни, вызванной вирусом из ЮАР.