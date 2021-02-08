Директор ВОЗ похвалил Украину за борьбу с коронавирусом. В ВОЗ рассказали, возможно ли бесплодие после вакцинации. Глава Еврокомиссии просит поделиться вакцинами с Украиной. Pfizer обещает вдвое ускорить производство вакцины от COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 8 февраля

Статистика COVID-19 в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 246 990 случаев заражения коронавирусом.

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Вместе с тем за прошедшие сутки, 7 февраля, в Украине обнаружили 2 141 нового больного коронавирусом. Из них 130 детей и 71 медицинский работник.

За этот период в больницы госпитализировали 1 020 пациентов. К сожалению, еще 47 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. В результате общее количество летальных случаев возросло до 23 644.

Еще 2 697 пациентов выздоровели. В целом болезнь преодолели уже 1 075 743 жителя Украины.

Прирост инфицированных за минувшие сутки в регионах:

Киев – 88 случаев;

Винницкая область – 123 случая;

Волынская область – 45 случаев;

Днепропетровская область – 156 случаев;

Донецкая область – 28 случаев;

Житомирская область – 176 случаев;

Закарпатская область – 133 случая;

Запорожская область – 59 случаев;

Ивано-Франковская область – 398 случаев;

Киевская область – 97 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 14 случаев;

Львовская область – 119 случаев;

Николаевская область – 115 случаев;

Одесская область – 61 случай;

Полтавская область – 32 случая;

Ровненская область – 45 случаев;

Сумская область – 54 случая;

Тернопольская область – 74 случая;

Харьковская область – 35 случаев;

Херсонская область – 19 случаев;

Хмельницкая область – 24 случая;

Черкасская область – 53 случая;

Черновицкая область – 143 случая;

Черниговская область – 46 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика тестирования в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

На протяжении 7 февраля в Украине осуществили 13 662 тестирования на коронавирус (методом ПЦР – 10 401, а методом ИФА – 3 261). Всего с начала пандемии в Украине провели 6 402 123 ПЦР-тестирования.

Прививки против COVID-19: сколько доз вакцины получит Украина

Источник: 24 канал

Уже совсем скоро в Украину прибудут первые дозы вакцин против коронавирусной инфекции. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", сколько доз вакцин и каких именно получат украинцы:

5 февраля, Минздрав получил подтверждение о поставках 12 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции производства AstraZeneсa и Novavах . Поставка будет с февраля 2021 года.

. Поставка будет с февраля 2021 года. А еще Украина подписала контракт на получение вакцин китайского производства Sinovac – 1,9 миллиона доз. Поставка ожидается в ближайшее время.

– 1,9 миллиона доз. Поставка ожидается в ближайшее время. Еще 8 миллионов доз Украина гарантированно получит через COVAX .

. Кроме того, ожидается 117 тысяч доз вакцины компании Pfizer . Поставка начнется с середины февраля.

. Поставка начнется с середины февраля. От 2,2 – 3,7 миллиона доз вакцины Украина получит от AstraZeneсa. Поставка состоится в течение первого и второго квартала этого года.

Директор ВОЗ похвалил Украину за борьбу с коронавирусом

Источник: 24 канал

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что Украина одна из первых начала борьбу с коронавирусом. Он пообещал, что ВОЗ будет продолжать оказывать поддержку для того, чтобы остановить распространение коронавируса и спасать жизни. Директор ВОЗ подчеркнул, что организация пыталась поддерживать все усилия и способствовала развитию мощностей лабораторий и улучшала средства, которые помогали противостоять пандемии. ВОЗ также поддержала более 200 медицинских учреждений для того, чтобы помочь противодействовать туберкулезу и ВИЧ/СПИДу.

Украинцы – не кролики для экспериментов, – Зеленский о прививках российской вакциной

Источник: 24 канал

Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал быть осторожнее с утверждениями об эффективности российской вакцины, ведь на сегодня ВОЗ и ведущие специалисты не уверены в ее безопасности. По его словам, Украина договаривается о поставках вакцин с ведущими производителями, которые утверждены миром.

Украина договорилась о поставках 4 вакцин от COVID-19, – Зеленский

Источник: 24 канал

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса. Говорится о препаратах от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы.

ВОЗ обещает Украине первую очередь в получении вакцин против коронавируса

Источник: 24 канал

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин против COVID-19 в рамках инициативы COVAX. По его словам, COVAX уже опубликовал свой прогноз относительно распределения вакцин среди стран-участниц этой инициативы, и ВОЗ вместе с UNICEF и другими организациями будет сотрудничать, чтобы распределить эти вакцины как можно быстрее.

В Украине появится платформа для записи на прививку до начала массовой вакцинации, – Зеленский

Источник: 24 канал

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине до первой массовой вакцинации появится платформа, через которую можно будет записаться на прививку.

Все мы – европейская семья: глава Еврокомиссии просит поделиться вакцинами с Украиной

Источник: 24 канал

Во время выступления на Всеукраинском Форуме "Украина 30" президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с начала пандемии Европейский Союз поддерживал украинский народ. Также она обратилась к другим членам ЕС с просьбой пожертвовать часть своих вакцин Украине.

Когда будут вакцинировать украинский, переболевшие коронавирус

Источник: 24 канал

В эфире одного из телеканалов главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что вакцинация против COVID-19 в Украине может быть отсрочена для тех, кто ранее болел этой болезнью. Такая отсрочка может быть от 3 до 6 месяцев.

К теме Коронавирус в России: умерло более 77 тысяч человек

Новости о коронавирусе в мире 8 февраля

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более чем 106 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более 59 миллионов человек уже выздоровели, но 2 317 325 больных умерли от осложнений вызванных COVID-19.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Великобритания не будет вводить паспорта вакцинации против COVID-19

Источник: Sky News

Ранее СМИ сообщали, что британское правительство начало работу над документом с информацией о вакцинации против коронавируса для граждан, планирующих международные поездки. Но британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави заявил, что правительство Великобритании не рассматривает возможность введения паспортов прохождения вакцинации. Он добавил, что если другие страны будут требовать у граждан Британии доказательства того, что они получили прививки против COVID-19, то британцы смогут обратиться к врачу за соответствующей справкой.

Pfizer обещает вдвое ускорить производство вакцины от COVID-19: сроки

Источник: USA Today

Американская компания Pfizer намерена вдвое сократить время, необходимое для производства вакцины против коронавируса COVID-19. Это поможет ускорить процесс вакцинации. Чтобы изготовить партию препарата, пока компании нужно 110 дней. Сейчас там работают над тем, чтобы сократить этот срок до около 60 дней.



Куда украинцы смогут улететь / Инфографика 24 канала

Исследования коронавируса

Возможно ли бесплодие после вакцинации: ответ ВОЗ

Источник: ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла слухи о связи между вакцинацией против коронавирусной инфекции и бесплодием. В ВОЗ отмечают, что вакцины против коронавируса являются безопасными. Кейт О'Брайен добавила, что не существует никакой вакцины, которая вызывает бесплодие.