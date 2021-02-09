В Украине снизилось количество заболевших коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации, зато несколько возросла смертность. В Минздраве считают смертность вследствие COVID-19 низкой. Всемирная организация здравоохранения представила выводы исследования происхождения коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 8 февраля

Актуальная статистика

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 9 февраля в Украине суточный прирост заболевших коронавирусом составляет 2 656 человек, среди них 157 детей и 229 медработников. В госпитализации нуждались 865 пациентов с диагнозом COVID-19 или подозрением на заболевание. К сожалению, от осложнений коронавируса умерли 127 пациентов.

Днем ранее Новости о коронавирусе 8 февраля: сколько Украина получит вакцин, причина возникновения COVID-19

В целом с начала эпидемии в Украине: официально зарегистрировали 1 249 646 пациентов с коронавирусной болезнью;

число жертв COVID-19 – 23 771;

выздоровели от коронавируса по состоянию на 9 февраля – 1 084 608 жителей Украины.

Сколько в Украине проводят тестов на COVID-19

За предыдущие сутки в стране провели 30 901 тест на выявление коронавируса. Методом ПЦР – 17 658, а методом ИФА – 13 243.

В целом с начала пандемии в Украине осуществили 6 419 781 тестирование методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 243 случая;

Винницкая область – 47 случаев;

Волынская область – 58 случаев;

Днепропетровская область – 71 случай;

Донецкая область – 59 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 276 случаев;

Запорожская область – 164 случая;

Ивано-Франковская область – 525 случаев;

Киевская область – 90 случаев;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 97 случаев;

Николаевская область – 57 случаев;

Одесская область – 90 случаев;

Полтавская область – 72 случая;

Ровненская область – 86 случаев;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 51 случай;

Харьковская область – 124 случая;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 31 случай;

Черкасская область – 150 случаев;

Черновицкая область – 194 случая;

Черниговская область – 7 случаев.

*В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Это наша общая победа, – Степанов о стабилизации ситуации с COVID-19

Во время утреннего брифинга 9 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что о стабилизации с коронавирусом в Украине свидетельствует не только суточная статистика заболеваемости, но и показатели смертности и госпитализаций.

Статистика смертности от коронавируса в Украине

Степанов также добавил, что Украина находится на 34 месте по смертности от коронавируса в мире. Министр в очередной раз заявил, что в Украине втрое меньше смертей от болезни, чем в Великобритании, и вдвое меньше, чем во Франции.

Вакцина, которая приедет в Украину, точно будет безопасной, – Степанов

Любая вакцина, которую зарегистрируют в Украине, является безопасной. Она разработана в соответствии с международными медицинскими стандартами, прошла все этапы доклинических испытаний и 1,2 фазы клинических испытаний.

Вакцина имеет промежуточные результаты третьей фазы испытаний, то есть ее применяли на большом количестве людей.

Почему Украина так поздно начинает вакцинацию

Украина отстает во внедрении вакцинации. Пока в Израиле уже сделали прививки 2\3 населения страны, наше правительство все еще ведет переговоры о поставках и просит у ЕС остатки вакцин.

Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью для сайта "Гордон" объяснил, что все идет по плану и вакцинация начнется в те сроки, о которых говорили еще в сентябре.



Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Когда в Украине можно будет вакцинироваться за деньги

Источник: Гордон

В интервью журналистами издания министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что, вероятнее всего, купить вакцину против коронавируса в Украине нельзя будет как минимум до лета. Новости о коронавирусе в мире

Источник: Аппарат СНБО Украини

С начала пандемии в мире зарегистрировали свыше 106 миллионов зараженных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них около 59 миллионов уже выздоровели, но 2 326 348 пациентов умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Интересно Последствия пандемии: на каких руководителей растет спрос в бизнесе?

Исследования коронавируса

Южная Африка прекратила внедрение вакцин AstraZeneca

Южная Африка прекратила внедрение вакцин AstraZeneca – они неэффективны против нового штамма.

Исследование показало, что вакцина от AstraZeneca обеспечивает минимальную защиту от южноафриканского штамма коронавируса.

Он также добавил, что пока что Южная Африка будет продвигаться с внедрением вакцин, произведенных компаниями Pfizer-BioNTech и Johnson&Johnson.

Обратите внимание! Между тем в компании AstraZeneca считают, что их вакцина будет защищать от тяжелого течения болезни, вызванной новым вариантом B.1.351. Особенно в том случае, если интервал между дозами составит от 8 до 12 недель.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане

Источник: ВОЗ

В начале января команда экспертов ВОЗ отправилась в Китай, чтобы установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Во время брифинга 9 февраля эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил, что невозможно исследовать то, как возбудитель коронавируса попал на продовольственный рынок в Ухане.

А глава экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Китая по борьбе с COVID-19 Лян Ваньнянь заявил, что в Ухане не обнаружили доказательств циркуляции коронавируса до декабря 2019 года. Инфекция могла распространяться за пределами региона до первых зарегистрированных случаев вспышки.

Во Франции школьники могут носить только медицинские маски

Источник: The Local

Дети в школах Франции обязаны носить защитные маски. Более того, они должны быть точно не самодельными – только медицинские. Медики выразили обеспокоенность относительно того, что тканевые маски могут быть неэффективными.

Почему тканевые маски могут быть неэффективными Медицинские маски необходимо менять каждые 4 часа. Если это делать – они обеспечивают до 98% задержки капель мокроты, которые выделяет в воздух человек.



Как использовать маску / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала