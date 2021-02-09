Новости о коронавирусе 9 февраля: выводы происхождения от ВОЗ, показатель смертности в Украине
В Украине снизилось количество заболевших коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации, зато несколько возросла смертность. В Минздраве считают смертность вследствие COVID-19 низкой. Всемирная организация здравоохранения представила выводы исследования происхождения коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 февраля.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 8 февраля
Актуальная статистика
Источник: фейсбук Максима Степанова
По состоянию на 9 февраля в Украине суточный прирост заболевших коронавирусом составляет 2 656 человек, среди них 157 детей и 229 медработников. В госпитализации нуждались 865 пациентов с диагнозом COVID-19 или подозрением на заболевание. К сожалению, от осложнений коронавируса умерли 127 пациентов.
Днем ранее Новости о коронавирусе 8 февраля: сколько Украина получит вакцин, причина возникновения COVID-19
Сколько в Украине проводят тестов на COVID-19
За предыдущие сутки в стране провели 30 901 тест на выявление коронавируса. Методом ПЦР – 17 658, а методом ИФА – 13 243.
В целом с начала пандемии в Украине осуществили 6 419 781 тестирование методом ПЦР.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 243 случая;
- Винницкая область – 47 случаев;
- Волынская область – 58 случаев;
- Днепропетровская область – 71 случай;
- Донецкая область – 59 случаев;
- Житомирская область – 17 случаев;
- Закарпатская область – 276 случаев;
- Запорожская область – 164 случая;
- Ивано-Франковская область – 525 случаев;
- Киевская область – 90 случаев;
- Кировоградская область – 20 случаев;
- Луганская область – 49 случаев;
- Львовская область – 97 случаев;
- Николаевская область – 57 случаев;
- Одесская область – 90 случаев;
- Полтавская область – 72 случая;
- Ровненская область – 86 случаев;
- Сумская область – 26 случаев;
- Тернопольская область – 51 случай;
- Харьковская область – 124 случая;
- Херсонская область – 52 случая;
- Хмельницкая область – 31 случай;
- Черкасская область – 150 случаев;
- Черновицкая область – 194 случая;
- Черниговская область – 7 случаев.
*В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Это наша общая победа, – Степанов о стабилизации ситуации с COVID-19
Во время утреннего брифинга 9 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что о стабилизации с коронавирусом в Украине свидетельствует не только суточная статистика заболеваемости, но и показатели смертности и госпитализаций.
Статистика смертности от коронавируса в Украине
Степанов также добавил, что Украина находится на 34 месте по смертности от коронавируса в мире. Министр в очередной раз заявил, что в Украине втрое меньше смертей от болезни, чем в Великобритании, и вдвое меньше, чем во Франции.
Вакцина, которая приедет в Украину, точно будет безопасной, – Степанов
Любая вакцина, которую зарегистрируют в Украине, является безопасной. Она разработана в соответствии с международными медицинскими стандартами, прошла все этапы доклинических испытаний и 1,2 фазы клинических испытаний.
Вакцина имеет промежуточные результаты третьей фазы испытаний, то есть ее применяли на большом количестве людей.
Почему Украина так поздно начинает вакцинацию
Украина отстает во внедрении вакцинации. Пока в Израиле уже сделали прививки 2\3 населения страны, наше правительство все еще ведет переговоры о поставках и просит у ЕС остатки вакцин.
Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью для сайта "Гордон" объяснил, что все идет по плану и вакцинация начнется в те сроки, о которых говорили еще в сентябре.
Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Когда в Украине можно будет вакцинироваться за деньги
Источник: Гордон
В интервью журналистами издания министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что, вероятнее всего, купить вакцину против коронавируса в Украине нельзя будет как минимум до лета.
Новости о коронавирусе в мире
Источник: Аппарат СНБО Украини
С начала пандемии в мире зарегистрировали свыше 106 миллионов зараженных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них около 59 миллионов уже выздоровели, но 2 326 348 пациентов умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
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Исследования коронавируса
Южная Африка прекратила внедрение вакцин AstraZeneca
Источник: CNN
Южная Африка прекратила внедрение вакцин AstraZeneca – они неэффективны против нового штамма.
Исследование показало, что вакцина от AstraZeneca обеспечивает минимальную защиту от южноафриканского штамма коронавируса.
Он также добавил, что пока что Южная Африка будет продвигаться с внедрением вакцин, произведенных компаниями Pfizer-BioNTech и Johnson&Johnson.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане
Источник: ВОЗ
В начале января команда экспертов ВОЗ отправилась в Китай, чтобы установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Во время брифинга 9 февраля эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил, что невозможно исследовать то, как возбудитель коронавируса попал на продовольственный рынок в Ухане.
А глава экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Китая по борьбе с COVID-19 Лян Ваньнянь заявил, что в Ухане не обнаружили доказательств циркуляции коронавируса до декабря 2019 года. Инфекция могла распространяться за пределами региона до первых зарегистрированных случаев вспышки.
Во Франции школьники могут носить только медицинские маски
Источник: The Local
Дети в школах Франции обязаны носить защитные маски. Более того, они должны быть точно не самодельными – только медицинские. Медики выразили обеспокоенность относительно того, что тканевые маски могут быть неэффективными.
Почему тканевые маски могут быть неэффективными
Медицинские маски необходимо менять каждые 4 часа. Если это делать – они обеспечивают до 98% задержки капель мокроты, которые выделяет в воздух человек.
Как использовать маску / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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