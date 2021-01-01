В Украине снова обнаружили почти 10 тысяч инфицированных COVID-19. ВОЗ одобрила к использованию первую вакцину против COVID-19. Британский штамм коронавируса уже в Китае. Канада и Норвегия вводят обязательный тест на COVID-19 для путешественников. В США фармацевт испортил 500 доз вакцины. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 января.

Новости о коронавирусе в Украине 1 января

Общее количество больных

За минувшие сутки, а именно 31 декабря, в Украине обнаружили 9 432 новых больных COVID-19, из них детей – 338, медработников – 446. Об этом сообщает 24 канал.

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Выздоровевших за этот период больше – в течение 31 декабря выписали 10 016 человек. Впрочем, несмотря на средний суточный прирост инфицированных, показатели госпитализации и смертности остаются высокими.

Так, за минувшие сутки в больницы попали 2 559 человек, а 147 пациентов ушли из жизни.

Медики провели за предыдущие сутки 50 132 тестирования: методом ПЦР – 35 688, а методом ИФА – 14 444.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине зарегистрированы 1 064 479 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 720 тысяч человек уже выздоровели. Но еще 18 680 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. За период пандемии в Украине провели всего 5 582 666 ПЦР-тестов.

Распространение коронавируса в регионах Украины

Киев – 112 356 случаев;

Винницкая область – 22 735 случаев;

Волынская область – 33 207 случаев;

Днепропетровская область – 58 991 случай;

Донецкая область – 36 909 случаев;

Житомирская область – 39 604 случаев;

Закарпатская область – 28 313 случаев;

Запорожская область – 54 607 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 341 случай;

Киевская область – 59 831 случай;

Кировоградская область – 8 522 случаев;

Луганская область – 10 830 случаев;

Львовская область – 61 696 случаев;

Николаевская область – 31 314 случаев;

Одесская область – 71 669 случаев;

Полтавская область – 36 598 случаев;

Ровненская область – 41 275 случаев;

Сумская область – 40 989 случаев;

Тернопольская область – 34 194 случаев;

Харьковская область – 70 090 случаев;

Херсонская область – 17 906 случаев;

Хмельницкая область – 39 692 случаев;

Черкасская область – 39 351 случай;

Черновицкая область – 40 225 случаев;

Черниговская область – 30 234 случаев.

Ситуация в ВСУ

За прошедшие сутки 31 декабря в ВСУ зафиксировали 163 новых случая COVID-19. Это на 60 больше, чем в предыдущие сутки. По состоянию на утро 1 января в целом болеют 1 766 человек. В то же время за время пандемии выздоровели 12 360 человек. Правда, 38 человек, к сожалению, умерли в результате болезни.

На изоляции (в частности, самоизоляции) сейчас находятся 200 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, – 23 человека. Кроме того, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 26 человек. А на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 137 военных и работников ВСУ.

Ляшко сообщил детали сделки с Sinovac

В случае непрохождения финальной стадии клинических испытаний китайской вакцины компании Sinovac Biotech, на поставку которой Украина уже подписала контракт и осуществила оплату, государству вернут деньги в полном объеме. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил, что препараты от Pfizer и Moderna также находились на третьей стадии клинических исследований, когда большинство стран подписали контракты на поставки вакцин от коронавируса.

В то же время поставка состоится исключительно после регистрации вакцины и завершения исследований.

"В случае, если регистрация не будет завершена до времени, которое определено в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Все риски нивелированы", – пояснил заместитель министра здравоохранения.

Ляшко также отметил, что сейчас продолжаются переговоры со многими производителями вакцин, в частности, речь идет о поставках вакцины Astra Zeneca. При этом вакцины, полученные Украиной, будут бесплатными, но когда именно препараты для прививки появятся в свободном доступе на рынке – неизвестно.



Как будет проходить вакцинация в Украине / Инфографика 24 канала

Родные умерших от COVID-19 медиков получат помощь по упрощенной процедуре

Правительство хочет упростить процесс оказания помощи семьям медиков, умерших от COVID-19. Новые правила могут ввести уже в январе 2021 года.

Как пояснила министр социальной политики Марина Лазебная, сейчас многие медики умирают от коронавируса. Однако для того, чтобы подтвердить, что это несчастный случай на рабочем месте, надо пройти соответствующую процедуру.

По ее словам, всем этим занимается, Гоструда. В частности, создают комиссию, в которую входят медицинские работники. Затем составляют соответствующие акты. И на все уходит 2 – 3 месяца.

Если мы знаем, что эти люди работают с COVID-19, если произошел трагический случай гибели медика, то будет упрощена процедура. Просто учреждение здравоохранения будет делать акт относительно заболевания или смерти на рабочем месте и будут такие акты сразу поступать в фонд. Убираем большую комиссию Гоструда, профпатолого и др.,

– отметила Лазебная.

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Новости о коронавирусе в мире 1 января

Согласно данным СНБО Украины, за все время пандемии COVID-19 в мире инфицировались почти 84 миллиона человек. Более 47 миллионов пациентов уже выздоровели, но 1 822 687 больных к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 20 037 736; Индия – 10 286 709; Бразилия – 7 675 973; Россия – 3 153 960; Франция – 2 677 871.

ВОЗ одобрила к использованию первую вакцину против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения одобрила первую вакцину против COVID-19. Препарат производства компании Pfizer/BioNTech внесли в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования.

По результатам анализа была подтверждена действенность и безопасность применения препарата.

Вакциной производства Pfizer/BioNTech уже начали прививать людей в Евросоюзе и США, а также одобряли ее на локальном уровне.

Канада и Норвегия потребуют от туристов результат теста на COVID-19

В ближайшее время Канада планирует ввести необходимость предоставления отрицательного результата теста на коронавирус для всех, кто приезжает в страну.

А вот Норвегия уже со 2 января вводит обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывших.

В Канаде ПЦР-тест должен быть сделан за 3 дня до прибытия в страну. Ожидается, что новые правила начнут действовать в течение этой недели. Однако новое ограничение не будет заменять обязательный двухнедельный карантин для всех, кто приезжает в Канаду.

А вот новое ограничение в Норвегии вызвано распространением нового штамма коронавируса. Тест нужно делать не позднее чем через сутки после прибытия в страну. Попасть же в Норвегию можно будет только через пункты на границе, где можно сделать тест. Тестирование будет бесплатным.

В США фармацевт специально испортил 500 доз вакцины

В американском штате Висконсин полиция арестовала фармацевта, который умышленно испортил 500 доз вакцины от коронавируса. Часть испорченной партии успели использовать.

Бывший сотрудник медучреждения сети Aurora Health Care специально достал из холодильника около 500 доз вакцины производства Moderna и оставил на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат потеряет эффективность. Мотивы его действий неизвестны.

Фармацевту предъявлены обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материального ущерба, а также в действиях создавших риск для здоровья других людей. Его имя не разглашается. Он находится в тюрьме.

По предварительным данным, фармацевт нанес ущерб на сумму от 8 до 11 тысяч долларов.

Как к вакцинации относятся в Польше

41% намерены сделать прививку (предварительный опрос – 8%).

20% уже твердо определились, что сделают.

21% только планируют вакцинироваться.

39% заявили, что не хотят ставить вакцину (предварительный опрос – 44%),

20% пока не определились, сделают ли.

Это результаты опроса компании Social Changes. Их опубликовал ресурс WPolityce.

В Израиле более миллиона человек уже вакцинировали от COVID-19

За почти 2 недели в Израиле сделали прививку от COVID-19 уже более миллиону граждан. Это больше 10% населения страны. Миллионному жителю страны сделали прививку 1 января. Им стал мужчина из арабского города Умм-эль-Фахм.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, цель правительства во время кампании вакцинации – сделать прививку минимум 5,5 миллиона граждан. Он добавил, что достижение соответствующей отметки позволит остановить пандемию в стране.

Королева Дании вакцинировалась от коронавируса

Королева Дании Маргрете сделала прививку от COVID-19. Интересно, что она не входит в список лиц, подпадающих под первоочередную вакцинацию.

Но 80-летнему монарху предложили вакцинироваться из-за того, что в ее возрасте коронавирус с большим риском может вызвать осложнения, а также потому, что она по своим должностным функциям встречается с большим количеством людей.

В то же время в Дании прежде всего вакцинируют жителей домов для престарелых и персонал, вторыми – лиц старше 65 лет, которые получают дома помощь от соцслужб, третьими – лиц в возрасте от 85 лет.

Британский штамм в Китае

Китай подтвердил свой первый случай нового штамма коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании.

Первым пациентом в Китае с мутировавшим вариантом коронавируса является 23-летняя женщина из Шанхая, которая прибыла из Великобритании 14 декабря. По прибытии ее госпитализировали с легкими симптомами болезни. Китайское министерство здравоохранения отследило контактных лиц.

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