За минувшие сутки, 9 февраля, в Украине подтвердили 3 409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фармакологическая компания АО "Лекхим" подала заявку на регистрацию китайской вакцины. СМИ выяснили, что украинцы стали реже следить за новостями о коронавирусе. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 февраля.

Источник: 24 канал

Новости о коронавирусе в Украине 10 февраля

Актуальная статистика

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 10 февраля в течение суток заболели коронавирусом 3 409 жителей Украины. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.

Статистика коронавируса в областях: суточный прирост

г. Киев – 297 случаев;

Винницкая область – 271 случай;

Волынская область – 111 случаев;

Днепропетровская область – 120 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 61 случай;

Закарпатская область – 238 случаев;

Запорожская область – 214 случаев;

Ивано-Франковская область – 410 случаев;

Киевская область – 150 случаев;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 36 случаев;

Львовская область – 117 случаев;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 115 случаев;

Полтавская область – 132 случая;

Ровненская область – 103 случая;

Сумская область – 48 случаев;

Тернопольская область – 105 случаев;

Харьковская область – 188 случаев;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 136 случаев;

Черкасская область – 108 случаев;

Черновицкая область – 191 случай;

Черниговская область – 30 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине

С начала эпидемии в Украине официально зарегистрировали 1 253 055 больных COVID-19. Из них по состоянию на 10 февраля выздоровели 1 092 376 человек. От осложнений коронавируса и сопутствующих заболеваний, к сожалению, умерли 23 934 пациента. К слову, лаборатории Минздрава по состоянию на сейчас, 10 февраля, осуществили 6 447 576 ПЦР-тестов.

"Лекхим" подала заявку на регистрацию китайской вакцины в Украине

Источник: Укринформ

Фармакологическая компания АО "Лекхим" подала в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences.

В организации отметили, что получили письмо от компании "Лекхим", в котором говорилось о переносе первой поставки вакцины против COVID-19 на апрель. Они переадресовали это письмо в Министерство здравоохранения.

Коронавирус в ВСУ

Источник: фейсбук Командования Медицинских сил ВСУ

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 9 февраля, зарегистрированы 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них четверо военных госпитализированы. Сутки перед тем зарегистрировали аналогичное количество больных.

Острой респираторной болезнью COVID-19 сейчас болеют 567 человек. На изоляции находятся 48 человек. За время пандемии уже выздоровел 15 261 военный, летальных случаев – 43. За минувшие сутки зарегистрированы 36 новых случаев.



Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Украинцы стали реже следить за новостями о коронавирусе

Источник: "Рейтинг"

Оказалось, что за новостями о коронавирусе следят чуть меньше половины украинцев. И интерес к COVID-19 у населения постоянно угасает.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", за новостями о коронавирусе часто следят 49% опрошенных украинцев. Еще 24% респондентов делают это иногда, а 16% – редко. Зато 11% вообще не интересуются такими новостями.

Социологи отметили, что постепенно общественный интерес населения к этой информации снижается. А чаще всего следят за новостями о COVID-19 люди старшего возраста и женщины.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от COVID-19 / Источник: Рейтинг / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире

Источник: аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали почти 107 миллионов зараженных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более 59 миллионов уже выздоровели, но 2 341 816 пациентов умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

В России заболели более 4 миллионов человек

Источник: 24 Канал

По состоянию на 10 февраля в России зарегистрировали 4 012 710 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 14 494 случая заражений. Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+1 441), Петербурге (+1 169), Подмосковье (+650), а также в Нижегородской области (+456).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 536 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 78 134. За этот период выздоровели 22 575 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолел 3 516 461 гражданин. По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 105,2 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 418 115 граждан.

Как часто люди болеют коронавирусом повторно

Источник: UpToDate

Задокументированных и подтвержденных случаев повторного заражения очень мало. Особенно маловероятно подхватить инфекцию снова в течение нескольких месяцев после заболевания. На 10 февраля 2021 года описанных случаев повторного заражения новыми штаммами коронавируса менее пятидесяти по всему миру.

В конце января вышла статья об исследовании SIREN (SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation), в ходе которого 5 месяцев наблюдали за 20 тысячами медицинских работников в Великобритании. Каждые 2 – 4 недели участники сдавали мазок для ПЦР и кровь на антитела к SARS-CoV-2. Вывод исследования таков: естественный иммунитет после перенесенного COVID-19 защищает от повторного заражения так же эффективно, как возможная вакцинация в течение пяти месяцев, которые охватило исследование. Риск реинфекций снижается минимум на 83%.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала