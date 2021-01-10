В Канаде заявили о первом случае нового штамма коронавируса из ЮАР. Папа Римский заявил о необходимости вакцинации против COVID-19. По всему миру было введено более 24,7 миллиона доз вакцин против коронавируса. У большинства госпитализированных пациентов с COVID-19 симптомы длятся полгода. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 января.

Коронавирус в Украине 10 января

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 011 новых больных коронавирусом. Из них 113 детей и 164 медработника, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 9 января: бесплатная вакцинация в Китае, ложные результаты тестов

В течение 9 января в больницы госпитализировали 2 100 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие заболевания. Суточное количество выздоровевших пациентов выше, чем новых больных – 5 292.

Коронавирус в регионах Украины: суточная статистика

Киев – 404 случая;

Винницкая область – 69 случаев;

Волынская область – 124 случая;

Днепропетровская область – 240 случаев;

Донецкая область – 186 случаев;

Житомирская область – 111 случаев;

Закарпатская область – 49 случаев;

Запорожская область – 207 случаев;

Ивано-Франковская область – 74 случая;

Киевская область – 405 случаев;

Кировоградская область – 85 случаев;

Луганская область – 142 случая;

Львовская область – 326 случаев;

Николаевская область – 327 случаев;

Одесская область – 446 случаев;

Полтавская область – 175 случаев;

Ровненская область – 159 случаев;

Сумская область – 149 случаев;

Тернопольская область – 150 случаев;

Харьковская область – 344 случая;

Херсонская область – 141 случай;

Хмельницкая область – 185 случаев;

Черкасская область – 302 случая;

Черновицкая область – 151 случай;

Черниговская область – 60 случаев.

Ситуация с тестированием

За прошедшие сутки в Украине провели 23 245 тестов на коронавирус. 17 718 тестирований были проведены методом ПЦР, а еще 5 527 – методом ИФА. За все время пандемии в стране осуществили 5 769 908 тестирований методом ПЦР.

С начала пандемии в Украине обнаружили 1 115 026 больных коронавирусом. 791 598 из них уже выздоровели, но 19 767 умерли вследствие осложнений, вызванных болезнью.

COVID-19 в украинских Вооруженных силах: какова ситуация с заболеваемостью

За минувшие сутки в рядах ВСУ диагностировали 11 новых случаев коронавируса. Это в 4 раза меньше, чем за предыдущие сутки. По состоянию на 10 января COVID-19 болеют 1 262 военных. Всего за время эпидемии COVID-19 в Украине выздоровели 13 277 военных, умерли – 38.

В Киеве разрешили работу катков: какие условия

Несмотря на усиление карантина, в Киеве разрешили работать каткам. Однако их организаторы обязаны обеспечить соблюдение определенных условий. Организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 метра. На игровых площадках одновременно не должны находиться более 20 человек. В то же время запрещена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе и продуктовых.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 10 января

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии коронавируса в мире заболели более 89 миллионов человек. Более 49 миллионов уже выздоровели, но 1 927 459 не смогли преодолеть болезнь.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 22 138 995;

Индия – 10 450 284;

Бразилия – 8 075 998;

Россия – 3 366 715;

Великобритания – 3 026 348.

В Канаде заявили о первом случае нового штамма коронавируса из ЮАР

В Канаде зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса. Его связывают с Южно-Африканской Республикой.

Израиль к концу марта хочет вакцинировать от COVID-19 все взрослое население

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже сделал прививку от коронавируса. Политику ввели обе дозы вакцины. По его словам, до конца марта Израиль вакцинирует все взрослое население страны.

Коронавирус в Германии: количество смертей превысило 40 тысяч

В Германии от последствий коронавирусной болезни уже умерли 40 343 человека. Из них за последние сутки подтверждены 465 новых смертей пациентов с COVID-19.

Вакцинация против коронавируса в мире: какие страны лидируют по количеству прививок

Прививка против коронавируса уже проходит в 41 стране. Сейчас по всему миру было введено более 24,7 миллиона доз вакцин. Но почему не все так радостно, как может показаться на первый взгляд, читайте по ссылке.

В каких странах вакцинировали больше всего людей:

Китай * – 9 000 000; США – 7 725 000; Израиль – 1 692 000; Великобритания – 1 488 947; ОАЭ – 1 020 349; Россия * – 800 000; Италия – 583 050; Германия – 532 878; Канада – 294 280; Испания – 277 976; Польша – 198 78; Саудовская Аравия – 130 000; Дания – 112 427; Аргентина – 107 542; Румыния – 102 301.

*Китай и Россия разрешили вакцинацию отечественными препаратами до окончания испытаний еще в июле и августе 2020 года.

Личный врач Папы Римского умер из-за COVID-19

Фабрицио Соккорси – личный врач Папы Римского Франциска – страдал онкологическим заболеванием. 9 января стало известно, что он умер от осложнения, вызванного коронавирусом.

Этический долг каждого: Папа Римский о необходимости вакцинации против COVID-19

Папа Римский Франциск поддержал вакцинацию населения против коронавируса. Он призвал всех людей сделать прививку.

Я считаю, что вакцинироваться – это этическая обязанность каждого,

– сказал Папа Римский.

Исследования коронавируса

У большинства госпитализированных пациентов с COVID-19 симптомы длятся полгода: какие чаще всего

Более 3 четвертей пациентов с COVID-19 имеют по крайней мере 1 постоянный симптом коронавируса через пол года после заражения инфекцией. 63% жаловались на усталость или мышечную слабость, 26% на проблемы со сном, а у 23% наблюдалась тревога или депрессия. Кроме того, люди, которые болели тяжелее всего, имеют проблемы с выносливостью, имеют заниженную функцию легких. У некоторых после выздоровления возникают проблемы с почками. Подробнее об этом – здесь.