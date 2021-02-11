Новости о коронавирусе 11 февраля: "суперносители" COVID-19, рост заболеваемости в Украине
В Украине несколько выросла заболеваемость коронавирусом, в течение суток заболели более 5 тысяч человек. В Минздраве отреагировали на возбуждение уголовного дела по закупке вакцин. В мире продолжается массовая вакцинация против коронавируса. Польша сообщила об 11 летальных случаях после иммунизации пожилых людей. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 февраля.
Новости о коронавирусе в Украине 11 февраля
В Украине выросло количество больных COVID-19
В течение минувших суток в Украине зарегистрировали 5 039 больных коронавирусом, заразились 277 детей и 281 медработник. В больницы были госпитализированы 1 784 пациента с подтвержденным COVID-19 или симптомами болезни.
Днем ранее Новости о коронавирусе 10 февраля: актуальные исследования, новый побочный эффект от вакцины
От осложнений болезни умерли 124 больных, в то же время выздоровели 6 568 человек.
Ситуация с тестированием
Со вчерашнего дня в Украине провели 43 126 тестов на выявление коронавируса:
- методом ПЦР – 26 739;
- методом ИФА – 16 387.
Всего по состоянию на утро 11 февраля в стране осуществили 6 474 315 ПЦР-тестирований.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 335 случаев;
- Винницкая область – 392 случая;
- Волынская область – 125 случаев;
- Днепропетровская область – 306 случаев;
- Донецкая область – 156 случаев;
- Житомирская область – 367 случаев;
- Закарпатская область – 368 случаев;
- Запорожская область – 182 случая;
- Ивано-Франковская область – 482 случая;
- Киевская область – 159 случаев;
- Кировоградская область – 37 случаев;
- Луганская область – 43 случая;
- Львовская область – 319 случаев;
- Николаевская область – 83 случая;
- Одесская область – 155 случаев;
- Полтавская область – 126 случаев;
- Ровненская область – 139 случаев;
- Сумская область – 102 случая;
- Тернопольская область – 153 случая;
- Харьковская область – 232 случая;
- Херсонская область – 42 случая;
- Хмельницкая область – 235 случаев;
- Черкасская область – 129 случаев;
- Черновицкая область – 291 случай;
- Черниговская область – 81 случай.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Статистика распространения коронавируса в стране
►С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 258 094 случая передачи коронавирусной инфекции.
►Общае количество умерших вследствие COVID-19 выросло до 24 058.
►Преодолели болезнь по состоянию на 11 февраля 1 098 944 жителя Украины.
Степанов отреагировал на уголовное дело по закупке вакцин
Максим Степанов отреагировал на открытие уголовного производства относительно махинаций при закупке вакцин против COVID-19. Глава Минздрава заявил, что его министерство работает прозрачно.
Министр здравоохранения охарактеризовал работу своего ведомства абсолютно прозрачной. Ведь договоры, мол, заключают напрямую с производителями. Об этом чиновник рассказал в эфире одного из телеканалов.
Сколько пограничников умерли от коронавируса
COVID-19 не жалел украинских служащих также. В 2020 году в Госпогранслужбе заболели почти 5 тысяч работников. В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 работников Госпогранслужбы. Об этом в интервью программе "Министры в галстуках и без" рассказал Сергей Дейнеко.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 11 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зарегистрировано более 107 миллионов инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более 60 миллионов уже выздоровели, но 2 355 774 пациента умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
В Польше после вакцинации против COVID-19 умерли 11 человек
Источник: Interia.pl
В Польше с начала массовой вакцинации населения уже зафиксировано 11 летальных случаев. Добавим, что прививки получили более 1,7 миллиона человек. В Министерстве здравоохранения Польши заявили, что летальные случаи после вакцинации против коронавируса могут быть связаны с другими причинами, а не из-за вакцины.
Локдаун в Германии продолжили до 7 марта: будут определенные ослабления
Источник: Deutsche Welle
Правительство Германии решило продолжить локдаун до 7 марта 2021 года. Несмотря на то, что основные ограничения остаются в силе, предусмотрены определенные ослабления. Соответствующее решение канцлер Германии Ангела Меркель приняла вместе с руководителями правительств федеральных земель 10 февраля.
Стратегия на самоуничтожение: в ВОЗ возмущены распределением вакцин против COVID-19
Источник: ВОЗ
В мире ввели 128 миллионов доз вакцины против коронавируса. Более трех четвертей всех прививок сделали в 10 странах, на которые приходится 60% мирового ВВП.
Сейчас почти 130 стран, в которых проживает 2,5 миллиарда человек, до сих пор не начали вакцинацию. Об этом говорится в совместном заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе и гендиректора ВОЗ доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Мексика приняла китайские вакцины против COVID-19 от CanSino и CoronaVac
Источник: MedicalXpress
Мексиканские регуляторы 10 февраля дали экстренное разрешение на производство китайских вакцин против COVID-19 от производителей CanSino Biologics и CoronaVac.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Исследования о коронавирусе
Открыли 4 новых факта о коронавирусе
Источник: PLOS Pathogens
Исследователи из Медицинской школы Университета Миннесоты изучили инфекцию SARS-CoV-2 на отдельных клеточных уровнях и сделали 4 основных открытия о коронавирусе.
Что узнали ученые:
- SARS-CoV-2 в первую очередь инфицирует 2 типа клеток верхних дыхательных путей – клетки ресничек и бокаловидные клетки;
- Бокаловидные клетки являются основным продуцентом провоспалительных реакций, которые часто встречаются в тяжелых случаях COVID-19;
- Ремдесивир эффективен в блокировании репликации вируса во всех типах клеток верхних дыхательных путей;
- SARS-CoV-2 очень эффективно уклоняется от первоначального выявления врожденной иммунной системой, но при обнаружении репликация вируса эффективно притупляется антивирусными реакциями.
Назвали группу людей, у которых риск заражения COVID-19 в три раза выше
Источник: Alzheimer's Association
Ученые предупредили о "двойном ударе" пандемии для пожилых пациентов с деменцией. По мнению специалистов, эти люди особенно уязвимы сейчас, поскольку попадают в группу риска по возрасту и имеют сложности с запоминанием правил техники безопасности.
Американские ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья 61,9 миллиона американцев в возрасте от 18 лет с февраля по август прошлого года. У более чем 15,7 тысячи человек в этот период был подтвержден COVID-19, 810 из них страдали деменцией.
Что делает человека "суперраспространителем" COVID-19
Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences
Ученые и эксперты в области общественного здравоохранения называют некоторых людей "суперраспространителями". Такие пациенты могут передавать COVID-19 с невероятной скоростью и последствиями.
Исследователи из Университета Тулейн, Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и Массачусетской больницы общего профиля выяснили, что ожирение, возраст и COVID-19 коррелируют со склонностью выдыхать больше дыхательных капель, что является основой для распространения SARS-CoV-2.
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