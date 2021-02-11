В Украине несколько выросла заболеваемость коронавирусом, в течение суток заболели более 5 тысяч человек. В Минздраве отреагировали на возбуждение уголовного дела по закупке вакцин. В мире продолжается массовая вакцинация против коронавируса. Польша сообщила об 11 летальных случаях после иммунизации пожилых людей. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 11 февраля

В Украине выросло количество больных COVID-19

В течение минувших суток в Украине зарегистрировали 5 039 больных коронавирусом, заразились 277 детей и 281 медработник. В больницы были госпитализированы 1 784 пациента с подтвержденным COVID-19 или симптомами болезни.

Днем ранее Новости о коронавирусе 10 февраля: актуальные исследования, новый побочный эффект от вакцины

От осложнений болезни умерли 124 больных, в то же время выздоровели 6 568 человек.

Ситуация с тестированием

Со вчерашнего дня в Украине провели 43 126 тестов на выявление коронавируса:

методом ПЦР – 26 739;

методом ИФА – 16 387.

Всего по состоянию на утро 11 февраля в стране осуществили 6 474 315 ПЦР-тестирований.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 335 случаев;

Винницкая область – 392 случая;

Волынская область – 125 случаев;

Днепропетровская область – 306 случаев;

Донецкая область – 156 случаев;

Житомирская область – 367 случаев;

Закарпатская область – 368 случаев;

Запорожская область – 182 случая;

Ивано-Франковская область – 482 случая;

Киевская область – 159 случаев;

Кировоградская область – 37 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Львовская область – 319 случаев;

Николаевская область – 83 случая;

Одесская область – 155 случаев;

Полтавская область – 126 случаев;

Ровненская область – 139 случаев;

Сумская область – 102 случая;

Тернопольская область – 153 случая;

Харьковская область – 232 случая;

Херсонская область – 42 случая;

Хмельницкая область – 235 случаев;

Черкасская область – 129 случаев;

Черновицкая область – 291 случай;

Черниговская область – 81 случай.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Статистика распространения коронавируса в стране

►С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 258 094 случая передачи коронавирусной инфекции.

►Общае количество умерших вследствие COVID-19 выросло до 24 058.

►Преодолели болезнь по состоянию на 11 февраля 1 098 944 жителя Украины.

Степанов отреагировал на уголовное дело по закупке вакцин

Максим Степанов отреагировал на открытие уголовного производства относительно махинаций при закупке вакцин против COVID-19. Глава Минздрава заявил, что его министерство работает прозрачно.

Министр здравоохранения охарактеризовал работу своего ведомства абсолютно прозрачной. Ведь договоры, мол, заключают напрямую с производителями. Об этом чиновник рассказал в эфире одного из телеканалов.

Справка: 10 февраля исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук заявил, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование относительно закупки вакцин против COVID-19. Вероятно, говорится о злоупотреблении служебным положением Степанова. Министр якобы заблокировал соглашение о закупке вакцин в пользу компании "Лекхим" и Sinovac.

Сколько пограничников умерли от коронавируса

COVID-19 не жалел украинских служащих также. В 2020 году в Госпогранслужбе заболели почти 5 тысяч работников. В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 работников Госпогранслужбы. Об этом в интервью программе "Министры в галстуках и без" рассказал Сергей Дейнеко.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 11 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 107 миллионов инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более 60 миллионов уже выздоровели, но 2 355 774 пациента умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

В Польше после вакцинации против COVID-19 умерли 11 человек

Источник: Interia.pl

В Польше с начала массовой вакцинации населения уже зафиксировано 11 летальных случаев. Добавим, что прививки получили более 1,7 миллиона человек. В Министерстве здравоохранения Польши заявили, что летальные случаи после вакцинации против коронавируса могут быть связаны с другими причинами, а не из-за вакцины.

Локдаун в Германии продолжили до 7 марта: будут определенные ослабления

Источник: Deutsche Welle

Правительство Германии решило продолжить локдаун до 7 марта 2021 года. Несмотря на то, что основные ограничения остаются в силе, предусмотрены определенные ослабления. Соответствующее решение канцлер Германии Ангела Меркель приняла вместе с руководителями правительств федеральных земель 10 февраля.

Стратегия на самоуничтожение: в ВОЗ возмущены распределением вакцин против COVID-19

Источник: ВОЗ

В мире ввели 128 миллионов доз вакцины против коронавируса. Более трех четвертей всех прививок сделали в 10 странах, на которые приходится 60% мирового ВВП.

Сейчас почти 130 стран, в которых проживает 2,5 миллиарда человек, до сих пор не начали вакцинацию. Об этом говорится в совместном заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе и гендиректора ВОЗ доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Мексика приняла китайские вакцины против COVID-19 от CanSino и CoronaVac

Источник: MedicalXpress

Мексиканские регуляторы 10 февраля дали экстренное разрешение на производство китайских вакцин против COVID-19 от производителей CanSino Biologics и CoronaVac.