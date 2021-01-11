Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для расследования происхождения COVID-19. Нашли фактор, который в два раза повышает риск смерти от коронавируса. В Украине за минувшие сутки не исследовали более 700 COVID-тестов. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 января.

Коронавирус в Украине 11 января

За минувшие сутки в Украине обнаружили 4 288 больных коронавирусом. Из них 133 ребенка и 184 медработника, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 10 января: Папа Римский за вакцинацию, страны-лидеры по количеству прививок

В течение 10 января в Украине госпитализировали 1 372 больных. Еще 68 человек умерли. Зато выписали 4 819 пациентов.

За этот период в стране провели 16 061 тестирование (методом ПЦР – 12 043, а методом ИФА – 4 018).

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 371 случай;

Винницкая область – 97 случаев;

Волынская область – 103 случая;

Днепропетровская область – 243 случая;

Донецкая область – 153 случая;

Житомирская область – 120 случаев;

Закарпатская область – 44 случая;

Запорожская область – 458 случаев;

Ивано-Франковская область – 92 случая;

Киевская область – 365 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область – 140 случаев;

Львовская область – 160 случаев;

Николаевская область – 293 случая;

Одесская область – 312 случаев;

Полтавская область – 217 случаев;

Ровенская область – 88 случаев;

Сумская область – 160 случаев;

Тернопольская область – 103 случая;

Харьковская область – 96 случаев;

Херсонская область – 159 случаев;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черкасская область – 229 случаев;

Черновицкая область – 153 случая;

Черниговская область – 79 случаев.

Всего с начала пандемии коронавирус в Украине обнаружили у 1 119 314 больных COVID-19. От осложнений умерло 19 835 человек. Выздоровело – 796 417 пациентов.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

COVID-19 в ВСУ: за сутки зарегистрировали рекордно малое количество больных

Эпидемиологическая ситуация в рядах Вооруженных сил несколько улучшилась. За минувшие сутки в Украине зафиксировали лишь 6 новых случаев заражения среди военных. По состоянию на 11 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом, болеет 1209 человек. Всего за время пандемии выздоровело 13 336 человек, летальных исходов – 38.

В Украине за минувшие сутки не исследовали более 700 COVID-тестов: где именно

В Винницкой, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях Украины не завершили исследовать собранные образцы коронавируса. По состоянию на утро 11 января не провели анализ 712 образцов. Во всех других регионах нет ни одного не исследованного теста.

Будут ли украинцев вакцинировать за деньги: ответ Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выразил надежду, что вакцинация против коронавирусной инфекции в Украине будет бесплатной для всех граждан. Он добавил, что со временем, скорее всего, будет возможным вакцинироваться во внеочередном порядке на платной основе.

Тест на COVID-19 теперь можно будет сделать на "первичке"

До стандарта первичной медицинской помощи добавили тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19. Это быстрый тест на антиген, результат которого можно получить через 15 минут после тестирования.

Появятся ли в Украине паспорта вакцинации: объяснения Минздрава

Украина изучает вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут получить люди после вакцинации от COVID-19. Однако в настоящее время еще изучается, может ли человек после вакцинации заразить других. Именно поэтому паспорт вакцинации в Украине пока не внедряется.

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Новости о коронавирусе в мире 11 января

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире зафиксировали более 90 миллионов больных коронавирусом. Более 50 миллионов уже выздоровели, но 1 935 525 не смогли преодолеть болезнь.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 22 410 069;

Индия – 10 466 595;

Бразилия – 8 105 790;

Россия – 3 389 733;

Великобритания – 3 081 368.

Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для расследования происхождения COVID-19

Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января приедет в Китай искать источник коронавирусной инфекции. В ВОЗ рассказали, что в состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании.

В Мексике подтвердили "британский" штамм коронавируса

На севере Мексики зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, который впервые обнаружили в Великобритании.

"Британский" штамм коронавируса зафиксировали в Латвии

В Латвии зарегистрировали случай заражения новым штаммом коронавируса. Его ранее обнаружили в Великобритании. Латвийцев призвали еще строже соблюдать уже известные профилактические меры.

В Великобритании обеспокоены распространением COVID-19 в супермаркетах

Правительство Великобритании обеспокоено распространением коронавируса в супермаркетах из-за несоблюдения социального дистанцирования и масочного режима. Британцев предупреждают о возможном усилении ограничительных мер.

Исследование коронавируса

Нашли фактор, который в два раза повышает риск смерти от коронавируса

Британские ученые обнаружили, что сердечная недостаточность является фактором, который вдвое повышает риск смерти при заражении коронавирусом. Люди с таким заболеванием должны входить в группу высокого риска независимо от возраста.